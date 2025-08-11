Ligue 1: PSG wollte wohl Interview von Achraf Hakimi zensieren

PSG-Star Achraf Hakimi bringt sich in einem Interview selbst für den Ballon d'Or ins Spiel. Seinem Klub gefällt das aber offenbar gar nicht.

Nach seiner überragenden Saison 2024/25 hat PSG-Star Achraf Hakimi zuletzt sehr forsch die höchste Auszeichnung dafür gefordert.

"Ich verdiene den Ballon d’Or 2025", sagte der frühere Dortmunder selbstbewusst im Interview mit mit dem französischen TV-Sender "Canal+". "Wenn ich die Chance habe zu gewinnen, denke ich, dass ich es auch verdiene. Meine Statistiken in diesem Jahr sind nicht die eines normalen Verteidigers. Ich denke, wenn ein Verteidiger so spielt, verdient er die Auszeichnung mehr als ein Stürmer".

Diese Aussage dürfte beim Arbeitgeber des marokkanischen Nationalspielers aber wohl gar nicht gut angekommen sein - ganz im Gegenteil.