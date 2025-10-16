Der frischgebackene Weltfußballer Ousmane Dembele hat wohl um eine Anpassung seines Vertrages bei Paris St.-Germain gebeten. Der frühere BVB-Star will angeblich mehr Geld.

Beim amtierenden Champions-League-Sieger Paris St.-Germain droht möglicherweise interner Ärger um den frischgebackenen Weltfußballer Ousmane Dembele.

Wie die französische Zeitung "L’Equipe" berichtet, soll der ehemalige Dortmunder nach seinen zuletzt starken Leistungen und der Auszeichnung mit dem Ballon d'Or wohl um eine Gehaltserhöhung feilschen.

Obwohl der Vertrag Dembeles noch bis Sommer 2028 läuft, soll es dem Bericht nach Gespräche zwischen PSG-Berater Luis Campos und Dembele-Agent Moussa Sissoko geben, um eine gemeinsame Zukunfts-Perspektive zu vereinbaren.

Zwar soll PSG nicht gänzlich gegen eine Gehaltserhöhung bei Dembele sein, obwohl diese der von Campos und Coach Luis Enrique neu eingeführten Vertragsstrategie widerspricht. Dembele verdient dem Bericht nach aktuell ungefähr 18 Millionen Euro an Brutto-Gehalt im Jahr.