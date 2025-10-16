Anzeige
Ligue 1

Paris St.-Germain: Ousmane Dembele will wohl mehr Geld - nächster Gehalts-Ärger vorprogrammiert?

  • Aktualisiert: 16.10.2025
  • 20:04 Uhr
  • ran.de

Der frischgebackene Weltfußballer Ousmane Dembele hat wohl um eine Anpassung seines Vertrages bei Paris St.-Germain gebeten. Der frühere BVB-Star will angeblich mehr Geld.

Beim amtierenden Champions-League-Sieger Paris St.-Germain droht möglicherweise interner Ärger um den frischgebackenen Weltfußballer Ousmane Dembele.

Wie die französische Zeitung "L’Equipe" berichtet, soll der ehemalige Dortmunder nach seinen zuletzt starken Leistungen und der Auszeichnung mit dem Ballon d'Or wohl um eine Gehaltserhöhung feilschen.

Obwohl der Vertrag Dembeles noch bis Sommer 2028 läuft, soll es dem Bericht nach Gespräche zwischen PSG-Berater Luis Campos und Dembele-Agent Moussa Sissoko geben, um eine gemeinsame Zukunfts-Perspektive zu vereinbaren.

Zwar soll PSG nicht gänzlich gegen eine Gehaltserhöhung bei Dembele sein, obwohl diese der von Campos und Coach Luis Enrique neu eingeführten Vertragsstrategie widerspricht. Dembele verdient dem Bericht nach aktuell ungefähr 18 Millionen Euro an Brutto-Gehalt im Jahr.

Anzeige
Anzeige

PSG mit neuer Strategie bei Vertragsgestaltung

Demnach legen Campos und Enrique Wert darauf, die Verträge der PSG-Stars so zu gestalten, dass die Spieler vor allem bei entsprechender Leistung über Bonuszahlungen ihr Grundgehalt noch mal deutlich aufbessern können.

Zudem seien die aktuellen PSG-Verantwortlichen auch mit Blick auf die Personalie Dembele darauf bedacht, sein Gehalt nicht zu sehr über jenes der restlichen Stars anzuheben.

Damit wollen Campos, Enrique und Co. wohl Unruhe und Unzufriedenheit innerhalb des Teams vermeiden.

Anzeige
Anzeige

PSG: Donnarumma als warnendes Beispiel für Dembele

Dass der französische Hauptstadt-Klub diese Strategie bei der Vertragsgestaltung knallhart durchzieht, musste zuletzt auch der langjährige Stammkeeper Gianluigi Donnarumma feststellen.

Der Italiener forderte für eine Vertragsverlängerung ebenfalls eine deutliche Gehaltserhöhung, scheiterte aber mit diesem Vorhaben.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben

1 / 20
<em><strong>Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei</strong><br>Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. <strong>ran</strong> zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)</em>
© Getty Images

Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei
Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)

<strong>Timo Werner (RB Leipzig)</strong><br>Position: Linksaußen/Mittelstürmer<br>Alter: 29 Jahre<br>Im Verein seit: August 2022
© 2025 Getty Images

Timo Werner (RB Leipzig)
Position: Linksaußen/Mittelstürmer
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2022

<strong>Dayot Upamecano (FC Bayern München)</strong><br>Position: Innenverteidiger<br>Alter: 26 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2021
© 2025 Getty Images

Dayot Upamecano (FC Bayern München)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2021

<strong>Serge Gnabry (FC Bayern München)</strong><br>Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 30 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2017
© ZUMA Press Wire

Serge Gnabry (FC Bayern München)
Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2017

<strong>Leon Goretzka (FC Bayern München)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 30 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2018
© 2025 Getty Images

Leon Goretzka (FC Bayern München)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2018

<strong>Manuel Neuer (FC Bayern München)</strong><br>Position: Torwart<br>Alter: 39 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2011
© Ulmer/Teamfoto

Manuel Neuer (FC Bayern München)
Position: Torwart
Alter: 39 Jahre
Im Verein seit: Juli 2011

<strong>Raphael Guerreiro (FC Bayern München)</strong><br>Position: Linksverteidiger<br>Alter: 31 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2023
© 2025 Getty Images

Raphael Guerreiro (FC Bayern München)
Position: Linksverteidiger
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2023

<strong>Julian Brandt (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Offensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 29 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2019
© 2025 Getty Images

Julian Brandt (Borussia Dortmund)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: Juli 2019

<strong>Emre Can (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 31 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2020
© Kirchner-Media

Emre Can (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2020

<strong>Niklas Süle (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Innenverteidiger<br>Alter: 30 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© Jan Huebner

Niklas Süle (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Pascal Groß (Borussia Dortmund)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 34 Jahre<br>Im Verein seit: August 2024
© 2025 Getty Images

Pascal Groß (Borussia Dortmund)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: August 2024

<strong>Diogo Leite (1. FC Union Berlin)</strong><br>Position: Innenverteidiger<br>Alter: 26 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© Matthias Koch

Diogo Leite (1. FC Union Berlin)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Xaver Schlager (RB Leipzig)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 28 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© AFP/SID/RONNY HARTMANN

Xaver Schlager (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 28 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Peter Gulacsi (RB Leipzig)</strong><br>Position: Torwart<br>Alter: 35 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2015
© 2025 Getty Images

Peter Gulacsi (RB Leipzig)
Position: Torwart
Alter: 35 Jahre
Im Verein seit: Juli 2015

<strong>Amadou Haidara (RB Leipzig)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 27 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2019
© 2025 Getty Images

Amadou Haidara (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 27 Jahre
Im Verein seit: Januar 2019

<strong>Mario Götze (Eintracht Frankfurt)</strong><br>Position: Offensiver Mittelfeldspieler<br>Alter: 33 Jahre<br>Im Verein seit: Juli 2022
© 2025 Getty Images

Mario Götze (Eintracht Frankfurt)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 33 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022

<strong>Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 29 Jahre<br>Im Verein seit: August 2024
© 2025 Getty Images

Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2024

<strong>Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)</strong><br>Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer<br>Alter: 34 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2016
© Nordphoto

Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: Januar 2016

<strong>Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)</strong><br>Position: Zentraler Mittelfeldspieler<br>Alter: 31 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2012
© Jan Huebner

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Januar 2012

<strong>Jonas Wind (VfL Wolfsburg)</strong><br>Position: Mittelstürmer<br>Alter: 26 Jahre<br>Im Verein seit: Januar 2022
© 2025 Getty Images

Jonas Wind (VfL Wolfsburg)
Position: Mittelstürmer
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Januar 2022

Nach seiner sportlichen Degradierung verabschiedete sich Donnarumma im Spätsommer 2025 in Richtung Manchester City. Als Nachfolger Donnarummas verpflichtete PSG den Franzosen Lucas Chevalier vom OSC Lille.

News und Videos zur Ligue 1
August 15, 2025, Rennes, France, France: Adrien RABIOT of Marseille during the Ligue 1 match between Stade Rennais (Rennes) and Olympique de Marseille (OM) at Roazhon Park on August 15, 2025 in Ren...
News

Nach Kabinenschlägerei: Rabiot kann Verkauf weiter nicht nachvollziehen

  • 14.10.2025
  • 11:12 Uhr
Edin Terzic GER, Deutschland vs Nordirland, Fussball, WM-Qualifikation Europa, 2. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 07.09.2025 GER, Deutschland vs Nordirland, Fussball, WM-Qualifikation Europa, 2. Spi...
News

Terzic sagt wohl Monaco ab - Ex-BVB-Coach als Ersatz?

  • 08.10.2025
  • 09:32 Uhr
2224658196
News

Schock für Enrique: PSG-Coach bei Fahrradunfall schwer verletzt

  • 05.09.2025
  • 23:09 Uhr
imago images 1065321034
News

Marseille-Stars liefern sich Schlägerei - "brutal und über alle Grenzen"

  • 20.08.2025
  • 19:40 Uhr
Hakimi
News

PSG wollte wohl Hakimi-Interview zensieren lassen

  • 11.08.2025
  • 12:59 Uhr
Donnarumma Chevalier
News

Degradierung bei PSG: Was wird aus Donnarumma?

  • 08.08.2025
  • 12:25 Uhr
Pierre-Emerick Aubameyang läuft wieder für &quot;OM&quot; auf
News

Aubameyang beendet Wüsten-Abenteuer vorzeitig

  • 31.07.2025
  • 18:57 Uhr
Randal Kolo Muani
News

PSG: Kolo Muani offenbar aussortiert - Juventus als Ausweg?

  • 26.07.2025
  • 15:18 Uhr
Olympique Lyon
News

Entscheidung zur Lyon-Zukunft gefallen

  • 09.07.2025
  • 16:21 Uhr
Paul Pogba ist wieder da
News

Fix: Pogba zurück auf der Fußballbühne

  • 28.06.2025
  • 18:45 Uhr