Erster Job im Ausland?

Borussia Dortmund: Ex-Trainer Edin Terzic sagt offenbar Monaco ab - Marco Rose als Ersatz?

  • Aktualisiert: 08.10.2025
  • 09:32 Uhr
  • Kai Esser

Edin Terzic stand angeblich auf der Wunschliste der AS Monaco, ein Engagement im Fürstentum kommt nun aber wohl nicht zustande. Dafür könnte ein anderer BVB-Coach womöglich in Monaco anheuern.

Edin Terzic wird offenbar nicht Nachfolger des massiv in der Kritik stehenden Adi Hütter bei der AS Monaco. Wie die "L'Equipe" berichtet, sagte der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund dem Klub nach Gesprächen ab.

Dafür steht ein anderer Ex-BVB-Coach offenbar auf der Liste. So gehöre Marco Rose ebenfalls zu den Kandidaten in Monaco, noch habe es allerdings keine Gespräche gegeben.

Tuchfühlung zur Tabellenspitze: Adi Hütter dennoch vor dem Aus

Bei den Monegassen steht der aktuelle Trainer Hütter vor dem Aus. Trotz einer Vertragsverlängerung bis 2027 im Januar und einer soliden vergangenen Saison (Platz drei in der Ligue 1 und die Champions-League-Qualifikation) hat der Klub in der laufenden Spielzeit Schwierigkeiten.

Und das, obwohl es nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Paris St. Germain sind. Hütter trainierte in der Bundesliga Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.

Nach sieben Spieltagen rangiert Monaco auf Rang fünf, in der Champions League gab es nach zwei Partien noch keinen Sieg – zuletzt ein 2:2 gegen Manchester City, davor eine 1:4-Niederlage beim FC Brügge. Die Vereinsführung plant eine Entlassung während der aktuellen Länderspielpause im Oktober, heißt es.

Terzic galt als klarer Favorit in der Nachfolgersuche, da Monaco den Markt "intensiv sondiert" habe. Es wäre Terzics erster Cheftrainerjob im Ausland gewesen. Er arbeitete bereits als Assistent bei West Ham United und Besiktas Istanbul.

Rose war zuletzt für RB Leipzig tätig, ist seit seiner Entlassung bei den Sachsen Ende März aber ohne Job. Für den BVB arbeitete Rose in der Saison 2021/22.

