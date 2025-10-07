Anzeige

Anzeige

Tuchfühlung zur Tabellenspitze: Adi Hütter dennoch vor dem Aus Bei den Monegassen steht der aktuelle Trainer Hütter vor dem Aus. Trotz einer Vertragsverlängerung bis 2027 im Januar und einer soliden vergangenen Saison (Platz drei in der Ligue 1 und die Champions-League-Qualifikation) hat der Klub in der laufenden Spielzeit Schwierigkeiten. Und das, obwohl es nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Paris St. Germain sind. Hütter trainierte in der Bundesliga Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Nach sieben Spieltagen rangiert Monaco auf Rang fünf, in der Champions League gab es nach zwei Partien noch keinen Sieg – zuletzt ein 2:2 gegen Manchester City, davor eine 1:4-Niederlage beim FC Brügge. Die Vereinsführung plant eine Entlassung während der aktuellen Länderspielpause im Oktober, heißt es.

Anzeige

Anzeige

DFB-Legenden: Das ist die Hall of Fame des deutschen Fußballs 1 / 9 © Imago DFB-Legenden: Das ist die Hall of Fame des deutschen Fußballs

Im November 2018 wurden erstmals elf Spieler sowie ein Trainer in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums aufgenommen. Bei der Gala im April 2019, bei der die Legenden geehrt wurden, erhielt die Hall of Fame seither jedes Jahr neue Mitglieder. Nun wurde auch Bastian Schweinsteiger zusammen mit fünf weiteren Persönlichkeiten aufgenommen. Die Auswahl würdigt herausragende Leistungen im deutschen Fußball – sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftsebene. ran zeigt alle Mitglieder der Hall of Fame des deutschen Fußballmuseums. (Stand: 06.10.2025) © IMAGO/WEREK Männer, Aufnahmejahr 2018

Franz Beckenbauer

Sepp Maier

Paul Breitner

Andreas Brehme

Fritz Walter

Lothar Matthäus

Matthias Sammer

Günter Netzer

Gerd Müller

Helmut Rahn

Uwe Seeler

Sepp Herberger © imago images Männer, Aufnahmejahr 2019

Jürgen Klinsmann

Oliver Kahn

Hans-Jürgen Dörner

Wolfgang Overath

Helmut Schön © imago images Frauen, Aufnahmejahr 2019

Silke Rottenberg

Doris Fitschen

Steffi Jones

Nia Künzer

Renate Lingor

Silvia Neid

Martina Voss-Tecklenburg

Bettina Wiegmann

Inka Grings

Heidi Mohr

Birgit Prinz

Tina Theune © imago images Männer, Aufnahmejahr 2020

Berti Vogts

Andreas Möller

Michael Ballack

Klaus Fischer

Rudi Völler © imago/Photosport Männer, Aufnahmejahr 2021

Miroslav Klose

Jürgen Kohler

Horst Eckel

Joachim Streich

Udo Lattek © imago sportfotodienst Männer, Aufnahmejahr 2022

Bernd Schuster

Karl-Heinz Rummenigge

Philipp Lahm © imago images Frauen, Aufnahmejahr 2022

Nadine Angerer

Ariane Hingst

Christa Kleinhans

Anne Trabant-Haarbach

Bärbel Wohlleben © imago/WEREK Männer, Aufnahmejahr 2023/ 2024

Bastian Schweinsteiger

Bert Trautmann

Guido Buchwald

Horst Hrubesch

Otto Rehhagel

Jupp Heynckes