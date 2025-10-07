Erster Job im Ausland?
Borussia Dortmund: Ex-Trainer Edin Terzic sagt offenbar Monaco ab - Marco Rose als Ersatz?
- Aktualisiert: 08.10.2025
- 09:32 Uhr
- Kai Esser
Edin Terzic stand angeblich auf der Wunschliste der AS Monaco, ein Engagement im Fürstentum kommt nun aber wohl nicht zustande. Dafür könnte ein anderer BVB-Coach womöglich in Monaco anheuern.
Edin Terzic wird offenbar nicht Nachfolger des massiv in der Kritik stehenden Adi Hütter bei der AS Monaco. Wie die "L'Equipe" berichtet, sagte der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund dem Klub nach Gesprächen ab.
- Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga
- So. 9 Uhr im Livestream: Bundesliga pur - mit den Highlights des Spieltags
- So. 11 Uhr im Livestream: Sport1-Doppelpass - der Fußball-Talk
Dafür steht ein anderer Ex-BVB-Coach offenbar auf der Liste. So gehöre Marco Rose ebenfalls zu den Kandidaten in Monaco, noch habe es allerdings keine Gespräche gegeben.
Tuchfühlung zur Tabellenspitze: Adi Hütter dennoch vor dem Aus
Bei den Monegassen steht der aktuelle Trainer Hütter vor dem Aus. Trotz einer Vertragsverlängerung bis 2027 im Januar und einer soliden vergangenen Saison (Platz drei in der Ligue 1 und die Champions-League-Qualifikation) hat der Klub in der laufenden Spielzeit Schwierigkeiten.
Und das, obwohl es nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Paris St. Germain sind. Hütter trainierte in der Bundesliga Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.
Nach sieben Spieltagen rangiert Monaco auf Rang fünf, in der Champions League gab es nach zwei Partien noch keinen Sieg – zuletzt ein 2:2 gegen Manchester City, davor eine 1:4-Niederlage beim FC Brügge. Die Vereinsführung plant eine Entlassung während der aktuellen Länderspielpause im Oktober, heißt es.
DFB-Legenden: Das ist die Hall of Fame des deutschen Fußballs
DFB-Legenden: Das ist die Hall of Fame des deutschen Fußballs
Im November 2018 wurden erstmals elf Spieler sowie ein Trainer in die Hall of Fame des Deutschen Fußballmuseums aufgenommen. Bei der Gala im April 2019, bei der die Legenden geehrt wurden, erhielt die Hall of Fame seither jedes Jahr neue Mitglieder. Nun wurde auch Bastian Schweinsteiger zusammen mit fünf weiteren Persönlichkeiten aufgenommen. Die Auswahl würdigt herausragende Leistungen im deutschen Fußball – sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftsebene. ran zeigt alle Mitglieder der Hall of Fame des deutschen Fußballmuseums. (Stand: 06.10.2025)
Männer, Aufnahmejahr 2018
Franz Beckenbauer
Sepp Maier
Paul Breitner
Andreas Brehme
Fritz Walter
Lothar Matthäus
Matthias Sammer
Günter Netzer
Gerd Müller
Helmut Rahn
Uwe Seeler
Sepp Herberger
Männer, Aufnahmejahr 2019
Jürgen Klinsmann
Oliver Kahn
Hans-Jürgen Dörner
Wolfgang Overath
Helmut Schön
Frauen, Aufnahmejahr 2019
Silke Rottenberg
Doris Fitschen
Steffi Jones
Nia Künzer
Renate Lingor
Silvia Neid
Martina Voss-Tecklenburg
Bettina Wiegmann
Inka Grings
Heidi Mohr
Birgit Prinz
Tina Theune
Männer, Aufnahmejahr 2020
Berti Vogts
Andreas Möller
Michael Ballack
Klaus Fischer
Rudi Völler
Männer, Aufnahmejahr 2021
Miroslav Klose
Jürgen Kohler
Horst Eckel
Joachim Streich
Udo Lattek
Männer, Aufnahmejahr 2022
Bernd Schuster
Karl-Heinz Rummenigge
Philipp Lahm
Frauen, Aufnahmejahr 2022
Nadine Angerer
Ariane Hingst
Christa Kleinhans
Anne Trabant-Haarbach
Bärbel Wohlleben
Männer, Aufnahmejahr 2023/ 2024
Bastian Schweinsteiger
Bert Trautmann
Guido Buchwald
Horst Hrubesch
Otto Rehhagel
Jupp Heynckes
Terzic galt als klarer Favorit in der Nachfolgersuche, da Monaco den Markt "intensiv sondiert" habe. Es wäre Terzics erster Cheftrainerjob im Ausland gewesen. Er arbeitete bereits als Assistent bei West Ham United und Besiktas Istanbul.
Rose war zuletzt für RB Leipzig tätig, ist seit seiner Entlassung bei den Sachsen Ende März aber ohne Job. Für den BVB arbeitete Rose in der Saison 2021/22.