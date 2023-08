Anzeige

Olympique Lyon leiht Ernest Nuamah von RWD Molenbeek aus, für den der belgische Aufsteiger kurz zuvor eine Rekordsumme zahlte. Ein Spiel in Belgien hat der Angreifer nie bestritten.

Olympique Lyon sorgt kurz vor der Schließung des Transferfensters für Aufsehen. Von RWD Molenbeek, erst in der vergangenen Saison in die erste belgische Liga aufgestiegen, wechselt Ernest Nuamah für ein Jahr auf Leihbasis nach Frankreich. Im Anschluss an die Leihe hat OL eine Kaufoption.

Unmittelbar zuvor verpflichteten die Belgier den 19-Jährigen laut Medienberichten für eine Summe von rund 25 Millionen Euro. Damit ist der Ghanaer sowohl Rekord-Verkauf Dänemarks als auch Rekord-Einkauf Belgiens - ohne jemals dort gespielt zu haben.