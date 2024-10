Nach dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina, wartet mit den Niederlanden ein richtiger Klassiker auf die DFB-Elf. So verfolgt ihr die Mannschaft bei der Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft aktuell in der Nations League um Siege. Am Freitagabend gelang bereits der erste Erfolg. In Bosnien-Herzegowina gewann das DFB-Team verdient mit 2:1.

"Nachdem wir das 2:1 kassiert haben, ist es nochmal heiß geworden. Wir haben es aber souverän über die Bühne gebracht", erklärte Doppeltorschütze Deniz Undav im "RTL"-Interview. Florian Wirtz ergänzte: "Wir hätten höher gewinnen müssen."

Im Stadion in Zenica wurden der deutschen Auswahl allerdings auch sage und schreibe drei Tore aberkannt.

Den nächsten Sieg einfahren will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun am Montag. Um 20:45 Uhr beginnt in der Münchner Allianz Arena der Länderspiel-Kracher gegen die Niederlande.