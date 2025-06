DFB-Team vor großer Herausforderung gegen Frankreich: Worauf es jetzt ankommt

2,92 Expected Goals (xG) ließ das Team von Julian Nagelsmann am Mittwoch zu. Ein deutlich überdurchschnittlicher Wert für die Mannschaft rund um Cristiano Ronaldo , die in acht Nations-League-Spielen auf ca. 2,14 xG pro Spiel kam. Werte wie in der Allianz Arena erzielten sie bisher nur in Heimspielen.

Das DFB-Team will sich am Sonntagnachmittag mit einem positiven Erlebnis aus der Nations League verabschieden. Allerdings gibt es da ein recht großes Problem.

Deutschland steht vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe gegen Frankreich. Drei Aspekte, auf die es am Sonntag in der Nations League ankommt.

DFB-Team: Wackelabwehr gegen Avengers-Angriff

Es ist beinahe so, als hätten die Franzosen die Avengers im Angriff versammelt. Mit Ousmane Dembele und Bradley Barcola fallen zwei Champions-League-Sieger am Sonntag aus – und trotzdem sind sie mit herausragenden Fußballern besetzt.

Fast schon frech ist dabei, wie variabel Frankreich angreifen kann. Sie haben mit Mbappe einen schnellen, physisch und technisch starken Abschlussspieler auf dem Feld, der auch im Dribbling gut ist. Olise ist ein hervorragender Passgeber, der in engen Räumen den Unterschied machen und seine Mitspieler in Szene setzen kann. Und dann sind da noch die klassischen, blitzschnellen Außenstürmer wie Doue.

Deutschland wiederum verteidigte am Mittwoch mit viel durchschnittlicher Qualität – was sich gar nicht so sehr an die Spieler und ihr Potenzial richtet, sondern an die tatsächlich gezeigt Leistung. Dass Jonathan Tah und Waldemar Anton besser verteidigen können, als sie es getan haben, ist zumindest anzunehmen.

Bei Robin Koch und Maximilian Mittelstädt ist schon deutlicher davon auszugehen, dass sie auf diesem Niveau an ihre Grenzen kommen – und auch wenn Joshua Kimmich der beste Rechtsverteidiger ist, den Deutschland hat, hat er defensiv immer wieder seine Probleme mit schnellen und wendigen Spielern.

Große Hoffnung auf personelle Besserung besteht nicht. Nagelsmann muss weiterhin auf Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck verzichten, von der Bank sind nur Robin Gosens und David Raum für die Mittelstädt-Position ernsthafte Alternativen – insbesondere dann, wenn der Bundestrainer wieder auf eine Dreierkette setzen sollte.