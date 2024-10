Nations League: So qualifiziert sich das DFB-Team heute gegen die Niederlande für das Viertelfinale

Die DFB-Elf ist vor dem Duell gegen die Niederlande Tabellenführer in der Nations-League-A-Gruppe 3. So macht das Nagelsmann-Teams bereits heute das Viertelfinale klar.

Am Montagabend (ab 20:45 Uhr im Liveticker) trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League auf die Niederlande.

Nach dem 2:1-Erfolg über Bosnien und Herzegowina am vergangenen Freitag steht das DFB-Team mit sieben Punkten an der Spitze in der Gruppe 3 der Liga A.

Dadurch steht Deutschland - Stand jetzt - besser da als in allen drei vorherigen Nations-League-Ausgaben. Zum Start landete der DFB auf Rang drei einer Dreiergruppe. In der zweiten Ausgabe gab es immerhin den zweiten Platz in einer Vierergruppe, ehe es zuletzt, in der dritten Nations-League-Saison wieder nur für einen dritten Platz in einer Vierergruppe reichte.

Deutschland vs. Niederlande: So verfolgt ihr den Nations-League-Kracher heute live im TV, im Stream und im Liveticker

Die Bilanz der ersten drei Saisons war also durchwachsen - nun sieht die Nations League in ihrer vierten Saison jedoch einen neuen Modus vor. Erstmals gibt es ein Viertelfinale.

Und von diesem ist das DFB-Team nicht mehr weit entfernt. Schließlich qualifizieren sich jeweils die beiden ersten aller vier Gruppen der Liga A für das Viertelfinale, welches Ende März kommenden Jahres in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

Fakt ist: Bereits am 4. Spieltag, also heute Abend gegen die Niederlande, kann das DFB-Team den vorzeitigen Einzug in das Viertelfinale perfekt machen.