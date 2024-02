Anzeige

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Spiel um Platz drei in der Nations League auf die Niederlande. Wer überträgt live im Free-TV und Livestream und wo gibt es einen Liveticker?

"Alles oder nichts" heißt es für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft vor dem abschließenden Spiel der Nations League gegen die Niederlande.

Denn beim Duell mit den Nachbarinnen geht es nicht nur um den dritten Platz in dem Wettbewerb, sondern auch um die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Durch die 1:2-Niederlage im Halbfinale des Final Four gegen Frankreich ist auch klar, dass gegen die Niederlande nur ein Sieg hilft, um in einigen Monaten in der französischen Hauptstadt dabei sein zu dürfen.

"Es wird gegen die Niederlande nicht leichter und eine interessante Partie werden. Wir wollen das Spiel selbst machen und entscheiden. Wir wissen, was wir können und wir wissen auch, was wir nicht können. Wir müssen an die zweite Halbzeit aus dem Frankreich-Spiel anknüpfen", gab Bundestrainer Horst Hrubesch die Marschroute aus.

