UEFA Nations League: DFB-Team steht wegen WM-Quali unter Erfolgsdruck

Die UEFA Nations League wurde aufgewertet und hat im Hinblick auf die WM-Qualifikation eine größere Bedeutung - gerade auch für Deutschland.

Deutschland ist mit dem 5:0 gegen Ungarn und dem 2:2 gegen die Niederlande gut in die UEFA Nations League gestartet. Dies könnte auch hinsichtlich der Weltmeisterschaft 2026 von Vorteil sein.

Zum Hintergrund: Die FIFA hat in Absprache mit der UEFA die Prozedur für die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die WM 2026 festgelegt. Es wird zwölf Gruppen in der WM-Qualifikation geben, aus denen sich nur die Gruppensieger direkt für die WM qualifizieren.

Niemand möchte gerne in Lostopf 2 landen, weil dann Top-Nationen wie Frankreich, Spanien oder Italien Gruppengegner sein könnten. Umso mehr würde es sich lohnen, das Viertelfinale der Nations League zu erreichen.

Acht der zwölf Plätze in Lostopf 1 gehen nämlich an die acht Viertelfinalisten der Nations League. Und zwar völlig unabhängig von ihrer Weltranglistenposition. Lediglich die übrigen vier Plätze in Topf 1 werden nach den Platzierungen in der Weltrangliste verteilt.