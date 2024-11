Harry Kane spricht erstmals darüber, warum Thomas Tuchel beim FC Bayern München gescheitert ist. Mit der englischen Nationalmannschaft könnte es ähnliche Probleme geben.

Die Zeit von Thomas Tuchel beim FC Bayern war nicht unbedingt die große Erfolgsgeschichte.

Harry Kane verriet nun, was seiner Ansicht nach der Grund für Tuchels Scheitern in München gewesen sei.

Demnach soll der Coach ein schwieriges Verhältnis zur FCB-Kabine gehabt haben.

"Thomas ist sehr direkt in seiner Art zu reden. Und vielleicht gab es einige Spieler, denen das nicht gefallen hat oder die damit nicht einverstanden waren", so Kane am Rande der Nations League-Spiele mit der englischen Nationalmannschaft.