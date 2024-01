Baller League: Hans Sarpei und Stefan Effenberg gehen als Trainer an den Start

Baller League: Alle Teams, Stars und Manager

Die Baller League startet ab dem 22. Januar. Wir zeigen Euch, welche 12 Teams und zugehörige Manager in der Liga an den Start gehen. Dabei sind einige Ex-Bundesliga-Spieler am Start wie Christian Clemens, Richard Sukuta-Pasu, Moritz Leitner, Lukas Raeder, Samed Yesil oder Marcel Heller. © Baller League I Instagram