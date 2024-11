Vinicius Jr. taucht in mehreren Top-10-Auflistungen nicht auf

Denn der Brasilianer ist auf gleich mehreren Stimmzetteln gar nicht zu finden. Die Vertreter aus Finnland, Namibia und El Salvador ließen Vinicius Jr. außen vor. Stattdessen schafften es Spieler wie Declan Rice, William Saliba oder Hakan Calhanoglu in die Auflistung.

Umgekehrt blieb Rodri in folgenden Ländern ohne eine Platzierung in den Top 10: Bahrain, Bolivien, Kolumbien, Panama, Vereinigte Arabische Emirate.

Insgesamt grüßte Rodri in 49 Ländern vom ersten Platz, Vinicius Jr. in 35. Real-Teamkollege Jude Bellingham erhielt in fünf Ländern den Platz an der Sonne, Dani Carvajal in vier.