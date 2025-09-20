Ballon d'Or 2025 live: TV-Übertragung, kostenloser Livestream und Liveticker

Am 22. September wird der Ballon d'Or verliehen. So seht ihr die Verleihung live im TV und Livestream und könnt sie im Liveticker verfolgen.

Alle Jahre wieder! Am 22. September kürt die französische Fachzeitschrift "France Football" den Weltfußballer. Bewertet wird dabei die abgelaufene Saison und nicht, wie bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer, das Kalenderjahr.

Amtierender Titelträger ist ManCity-Star Rodri. Der Spanier sicherte sich den Titel im vergangenen Jahr vor Vinicius Jr. und Jude Bellingham.

Alle drei gelten allerdings in diesem Jahr nicht zu den Favoriten. Bereits seit mehreren Monaten zeichnet sich ein Zweikampf zwischen PSG-Star Ousmane Dembele und Barca-Wunderkind Lamine Yamal ab.

ran fasst alle Informationen zur Preisverleihung zusammen.