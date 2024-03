In der deutschen U17 hatte er es mit vielen verschiedenen Charakteren zu tun. Darunter auch einige, die in jungen Jahren bereits am Scheideweg stehen oder denen die Erfolge etwas zu Kopf gestiegen sind. Der 50-Jährige hat ein hervorragendes Händchen dafür bewiesen, diese Spieler ins Team zu integrieren und sie wieder auf den Boden zu holen.

Mit ihr wird der Schritt in Richtung Entwicklung junger Spielerinnen womöglich nochmal untermauert. Die 50-Jährige hat im Jugendbereich einige der aktuellen Nationalspielerinnen betreut - unter anderem Nicole Anyomi und Sophia Kleinherne. Eine weitere Assistenzstelle wird noch besetzt.

Der DFB hat hier die Chance, ein sehr breit gefächertes, kompetentes, aber auch lernfähiges Team aufzustellen. Neben Wück und Meinert könnte beispielsweise eine Ex-Spielerin etabliert werden, die am Anfang ihrer Trainerinnenkarriere steht. Lena Lotzen und Melanie Behringer sind innerhalb des DFB bereits interessante Persönlichkeiten. Julia Simic und Friederike Kromp hat man vor einiger Zeit an Frankfurt abgeben müssen.

Sich in Zukunft abseits der Nationalelf darauf zu fokussieren, mehr Trainerinnen auszubilden, ist eine wichtige Kernaufgabe des DFB - in allen Bereichen. Will man einen Kritikpunkt an der Entscheidung für Wück suchen, ist es der, dass er im Fußball der Frauen noch keine Erfahrungswerte hat. Doch anpassungsfähig wie er ist, sollte auch das kein Problem werden.

Fußball ist schließlich Fußball. Und die DFB-Frauen haben mit ihm endlich wieder eine Perspektive. Wenn sie das Team drumherum genauso zukunftsorientiert aufstellen, könnte das eine Art Aufbruch für das Nationalteam sein.