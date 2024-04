Deutsche Trainerin rastet bei TV-Interview völlig aus

So verliere man grundsätzlich immer ungern, "doch noch ungerner verliert man in einem Finale gegen so eine widerlich spielende Truppe, die einfach zusammengekauft ist und sich dann einfach mit individueller Qualität da durchsetzt", wütete die Deutsche nach der knappen 2:3-Pleite gegen Servette FC Chenois.

Und auch die Schiedsrichterleistung erzürnte Wübbenhorst. "Spielerinnen, die in dem ganzen Spiel keine Gelbe Karte bekommen, mit Abstand die unfairste Mannschaft in der Liga - ich glaube, 27 Gelbe und Rote Karten kassiert, wir insgesamt 13 oder so - und die kriegen in diesem Spiel keine Karte", so die Feststellung.

Bereits vor dem Interview hatte die 35-Jährige der Schiedsrichterin Laura Mauricio den Vogel gezeigt.