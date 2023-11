"Ich glaube, dass das für die Mannschaft und die Spielerinnen extrem wichtig ist, dass man eine Struktur hat. Dass man, gerade auch, wenn Turniere nicht wirklich erfolgreich oder auch enttäuschend verlaufen sind, das schnell aufarbeitet", erklärt Celia Sasic, EM-Botschafterin und DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität, im Gespräch mit ran am Rande der offiziellen Vorstellung des Spielballs für die EM 2024 in Berlin.

Die Installierung von Hrubesch als Bundestrainer, der den Posten bereits von März bis November 2018 bekleidete, bewertet die Champions-League-Siegerin von 2015 positiv: "Ich glaube, das war für die Mädels auch erstmal eine Erleichterung, zu wissen: Okay, wir wissen, was jetzt auf uns zukommt. Wer er ist und welche Stimmung wir da jetzt haben."

Die Situation nach dem Turnier in diesem Sommer vergleicht sie mit der nach der Frauen-WM 2011 in Deutschland, die sie noch als Nationalspielerin miterlebte. Damals galt die DFB-Auswahl nach zwei WM-Titeln in Folge als großer Favorit, schied nach einem 0:1 gegen Japan allerdings überraschend im Viertelfinale aus.

DFB-Frauen: Celia Sasic sieht England als Vorbild

Nichtsdestotrotz gelte es nun, auch die "sportliche Weiterentwicklung" im Blick zu haben. Dies müsse aber nicht nur von nationaler Ebene und durch "absolute Fachleute" ausgehen, sondern auch durch die Vereine gefördert werden.

Als Vorbild könnten da vor allem die englischen Klubs sowie die englische Nationalmannschaft dienen, die 2022 den EM-Titel holte und vor wenigen Monaten erst im Finale an Spanien scheiterte.

"Als ich die Engländerin schon 2019 bei der WM im Halbfinale gesehen habe, habe ich erkannt: Da passiert was. Man sieht eine Struktur, man sieht, was sie möchten. Das hat sich dann natürlich auch fortgesetzt, sie waren letztes Jahr im EM-Finale und haben das Turnier gewonnen. Diese Entwicklung, die durchlaufen viele Länder gerade, aber auch viele Vereine, die in die Strukturen investieren und einfach Rahmenbedingungen schaffen, dass die Mädels professionell Fußball spielen können. Das ist, was wir bei uns auch brauchen", erklärt Sasic.

Die 35-Jährige fordert daher auch eine klare Weiterentwicklung des Frauenfußballs in Deutschland, etwa durch "Öffnung bereits vorhandener Strukturen in Lizenzspielervereinen" oder auch die Schaffung von Nachwuchsleistungszentren für den weiblichen Nachwuchs.