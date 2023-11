DFB-Frauen: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg entlassen

Anzeige

Der DFB hat sich offiziell von Martina Voss-Tecklenburg getrennt. Nach der WM-Blamage war die Bundestrainerin wochenlang krankheitsbedingt ausgefallen, Horst Hrubesch hatte das Amt in­te­rims­wei­se übernommen.

Der DFB hat sich wie erwartet von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg getrennt, nach einem Treffen wurde der Vertrag aufgelöst.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die nervige "MVT"-Frage endlich geklärt und den Vertrag mit Martina Voss-Tecklenburg aufgelöst. Die Trennung sei das Ergebnis eines gemeinsamen Treffens am Freitag, teilte der DFB mit. Nach der wochenlangen Hängepartie und der verspäteten Analyse des WM-Debakels muss die zuletzt pausierenden Bundestrainerin somit wie erwartet gehen.

"Nach eingehender Analyse des enttäuschenden Abschneidens bei der letzten Weltmeisterschaft bestand Einvernehmen, dass das Team einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung benötigt", hieß es in einer Mitteilung des DFB. Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co KG hätten dem Schritt am Samstag in einer Sitzung zugestimmt.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf dankte Voss-Tecklenburg daraufhin "im Namen des DFB und auch ganz persönlich für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren." In dieser Zeit seien "im Bereich des Frauenfußballs wichtige Impulse gesetzt" worden, sagte er.

Die Vize-Europameisterinnen werden in der Olympia-Qualifikation bereits interimsweise von Horst Hrubesch betreut. Trotz der beiden Siege zuletzt unter der Regie Hrubeschs ist das Ticket für Paris 2024 in großer Gefahr. Wer das Team danach übernehmen soll, ist noch offen - genau wie der neue DFB-Posten als Sportdirektor oder Sportdirektorin Frauenfußball.