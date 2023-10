Doch Völler war in den zugigen Katakomben des Stadions der Philadelphia Eagles voll des Lobes. "Julian Nagelsmann war genau der Richtige - auch mit seiner Art, an Dinge ranzugehen", schwärmte er.

"Wir wissen, dass wir manche Dinge besser machen können", sagte er. Und das war ihm im Lincoln Financial Field auch anzusehen, wenn er seinen diesmal in einen unauffälligen dunklen Rollkragenpullover gekleideten Oberkörper mal wieder gequält nach hinten bog.

Diese Mannschaft sei "extrem willig", lobte der "extrem optimistische" Bundestrainer, und er wechselte in Superlative: "Noch nie" habe er ein Team trainiert, "das so schnell schon Dinge umsetzt, ich bin absolut begeistert."

Die vier Dortmunder mit Rückkehrer Mats Hummels, der gegen die USA (3:1) sofort wieder seinen Wert gezeigt hatte, und "Mr. Zuverlässig" Niclas Füllkrug machten den Anfang. Weil sie bereits am Freitag gegen Bremen in der Liga spielen, ging es für sie direkt nach dem Spiel im Privatjet nach Hause.

Dazu brauche es vor allem "mehr Verantwortungsbewusstsein". Ansetzen will er hier im November bei seiner Heimspielpremiere gegen die Türkei in Berlin und im Duell mit den Österreichern seines einstigen Ziehvaters Ralf Rangnick in Wien.

Er glaubt nach dem Speed-Dating in den USA fest an den Erfolg seiner EM-Mission. Daran änderte auch das phasenweise "fahrlässige" Defensiv-Verhalten (Völler) gegen Mexiko nichts.

Groß und Gündogan harmonieren im Mittelfeld

Nagelsmann aber sieht "nirgendwo eine Problemposition", sondern viel Gutes. Der Dreieraufbau klappte oft gut, das neue Duo im Mittelfeld mit Gündogan und Pascal Groß harmonierte, der erkrankt abgereiste Joshua Kimmich wurde diesmal nicht vermisst.

Der Neuner Füllkrug traf in beiden Spielen, obwohl Nagelsmann im Angriff ganz neue Varianten testete. Auch das Modell mit den Zauberfüßen Jamal Musiala und Florian Wirtz gefiel.

Um all dies weiter zu verfeinern, will Nagelsmann seinen Stars auch in der DFB-Pause auf die Nerven gehen. "Sie werden Dinge, die wir sehen wollen, geschickt kriegen, um auch Schritte zu gehen in Phasen, in denen wir uns nicht sehen", sagte er.