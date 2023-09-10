Das DFB-Team ist in der WM-Qualifikation unter Druck. Gegen Luxemburg und in Nordirland müssen unbedingt Siege her. Julian Nagelsmann und Serge Gnabry stellen sich am Donnerstag um 18:00 Uhr den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz gibt es hier im Liveticker. Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation bereits unter Druck. Nach dem Fehlstart in der Slowakei und dem mühsamen Sieg gegen Nordirland müssen gegen Luxemburg am Freitag in Sinsheim (im kostenlosen Livestream auf Joyn) und am Montag beim Rückspiel in Nordirland (im ran-Liveticker) zwingend zwei Siege her, um die Slowaken nicht davonziehen zu lassen. Am Donnerstag sprechen Julian Nagelsmann und Serge Gnabry über die anstehenden Länderspiele. Die Pressekonferenz könnt ihr hier ab 18:00 Uhr im Liveticker verfolgen.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 18.30 Uhr: Das war die PK +++ Nun verlässt auch Serge Gnabry das Mikrofon. Damit ist die Pressekonferenz beendet.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 18.28 Uhr: Gnabry zu seinem letzten Vertragsjahr bei FC Bayern +++ "Ich mache mir da gerade gar keinen Kopf. Am Ende des Tages liegt es auch am Verein, auf mich zuzukommen. Wann das passieren wird oder auch nicht passieren wird, sehen wir in der Zukunft. Ich konzentriere mich darauf, gut zu spielen und mir keinen Kopf zu machen." sagt Gnabry.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 18.26 Uhr: Serge Gnabry über Florian Wirtz +++ "An seiner Qualität zweifelt keiner, zweifle ich nicht. Er selber soll es auch nicht tun. Ich denke, es tut ihm vielleicht auch gut, gerade die Länderspiele zu haben, wo er letztes Spiel auch getroffen hat und morgen ein gutes Spiel zeigen kann. Das gibt dem jungen Zeit einen großen Wechsel hinter sich. Aber seine Qualität ist enorm und deswegen bin ich mir sicher, dass er da noch einschlagen wird." erklärt Gnabry.

+++ Update, 18.24 Uhr: Gnabry betritt die PK +++ Fliegender Wechsel auf dem Podium: Julian Nagelsmann verlässt sein Mikrofon und macht Platz für Serge Gnabry.

Anzeige

+++ Update, 18.20 Uhr: Thomas Müller als Co-Trainer? +++ "Ich glaube, Thomas ist so jemand, der das Amt ausführen könnte. Thomas hat auch noch Vertrag in Vancouver." Nagelsmann erklärt weiter: "Er bringt den Fußball in den USA nach vorne, aber als Co-Trainer wird er 2026 nicht zu Verfügung stehen."

Anzeige

+++Update, 18.16 Uhr: Nagelsmann über Serge Gnabrys Form +++ "Ich glaube, das hilft ihm sehr, dieses Vertrauen, was Vincent [Kompany] ihm gibt und was aber auch der Kader gerade hergibt. Ich glaube auch, dass er sich auch durchsetzen könnte, wenn viele Gute dabei sind. Aber dann musst du halt ständig liefern und du setzt dich deutlich mehr an den Druck."

Anzeige

+++ Update, 18.14 Uhr: Nagelsmann über Gegner Luxemburg +++ "Ihr Plan mit Ball ist unangenehm zu Verteidigen. Du musst oft nachverteidigen." Weiter erklärt Nagelsmann: "Wir erwarten einen guten Gegner morgen. Klar, wollen wir gewinnen. Und auch wenn ich Jeff [Strasser] sehr gerne habe, wollen wir drei Punkte mitnehmen."

Anzeige

+++ Update, 18.07 Uhr: Nagelsmann über Neuer und die Torwartsituation +++ "Ich bin mit allen Protagonisten im sehr guten Austausch." Nagelsmann fügt noch an: "Ich habe auch einen sehr guten Draht zu Manuel Neuer. Aber da geht es nicht immer um Fußball spielen."

Anzeige

+++ Update, 18.05 Uhr: Schlotterbeck noch unsicher +++ "Es kann durchaus sein, dass es morgen auch von Beginn an spielt. Ich habe nicht unbedingt vor, dass er zweimal 90 Minuten spielt." erklärt Nagelsmann.

+++ Update, 18.02 Uhr: Nagelsmann spricht über Woltemade +++ "Heute hat er sich schon deutlich besser gefühlt. "Weiter erklärt er: "Stand heute könnte er auch von Beginn an spielen."

Anzeige

Anzeige