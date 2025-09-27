Anzeige
Nationalmannschaft

DFB-Team: Sportdirektor Rudi Völler verkündet Abschiedsdatum - "Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss"

  • Aktualisiert: 28.09.2025
  • 08:29 Uhr
  • SID

Sportdirektor Rudi Völler verkündet sein geplantes Abschiedsdatum vom DFB.

Rudi Völler wird seinen in weniger als zwei Jahren auslaufenden Vertrag als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht noch ein weiteres Mal verlängern. "Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss", sagte Völler im Interview mit dem Magazin stern.

Der Ruhestand werde ihm nicht schwerfallen. "Ich hatte eine lange Karriere, ich kann loslassen", sagte der 65-Jährige, der seinen Vertrag mit dem DFB im April bis nach der EM 2028 verlängert hatte: "Fußball wird bei mir zu Hause trotzdem immer eine Rolle spielen."

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

  • So. 9 Uhr im Livestream: Bundesliga pur - mit den Highlights des Spieltags

  • So. 11 Uhr im Livestream: Sport1-Doppelpass - der Fußball-Talk

Anzeige

Völler, der beim Sportpresseball im November als "Legende des Sports" geehrt werden wird, räumte ein, dass ihm der Kult um seine Person eine Zeitlang zu viel geworden sei. Vor allem, nachdem er 2002 als Bundestrainer mit der Nationalmannschaft Vizeweltmeister geworden war. "'Es gibt nur ein' Rudi Völler' in Dauerschleife, wohin ich auch kam. Irgendwann konnte ich es nicht mehr hören", sagte er.

Mit den heutigen Profis will er nicht unbedingt tauschen. "Ich bin froh, dass ich damals noch nicht von Smartphones abgelenkt worden bin. Heute sind fast alle Sklaven dieser Dinger, auch ich muss mich manchmal davon befreien", sagte Völler. Auf die Spieler prassele digital eine Menge ein, überall seien sie mit Meinungen und Bewertungen konfrontiert. Sie stünden unter ständiger Beobachtung, der Fußballbetrieb sei gläserner geworden. "In meiner Generation war es möglich, ein paar Bier zu trinken, ohne dass die halbe Nation am nächsten Morgen Bescheid wusst", sagte er.

Mehr Fußball:
Torhueter Noah Atubolu (SC Freiburg) jubelt, Bundesliga, SV Werder Bremen v Club Freiburg, Weserstadion am 20. September 2025 in Bremen, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenner DeFodi Images) Tor...
News

Atubolu gehört in die Nationalmannschaft - ein Kommentar

  • 27.09.2025
  • 08:50 Uhr
Trikot
News

DFB-Trikot-Leak zur WM 2026! Letztes Adidas-Trikot im Retro-Style

  • 26.09.2025
  • 16:37 Uhr
Ex-Bundestrainer Joachim Löw
News

WM-Titel 2026? Löw mit klarer Meinung

  • 19.09.2025
  • 15:36 Uhr
imago images 1047136434
News

Ter Stegen raus? Neuer würde "sicher nicht Nein sagen"

  • 09.09.2025
  • 22:57 Uhr
imago images 1066194388
News

Das ist der Fahrplan des DFB-Teams bis zur WM 2026

  • 08.09.2025
  • 11:58 Uhr
imago images 1065811696
News

Ideallösung für Nagelsmann? Nnamdi Collins winkt DFB-Debüt

  • 04.09.2025
  • 17:53 Uhr
Leroy Sané bricht den Bann
News

DFB: Nagelsmann mit deutlicher Ansage an Sane

  • 27.08.2025
  • 17:48 Uhr
Rudi Völler will &quot;begeistern&quot;
News

Völler gibt DFB-Plan für WM 2026 vor

  • 26.08.2025
  • 13:40 Uhr
Was die WM-Helden von 2014 machen...

Was die WM-Helden von Rio heute machen

  • Galerie
  • 22.08.2025
  • 17:58 Uhr
2223803594
News

DFB: Matthäus bezieht Stellung zu Torwartfrage

  • 18.08.2025
  • 07:51 Uhr