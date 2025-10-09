deutsche nationalmannschaft
WM-Qualifikation: Nagelsmann muss gegen Luxemburg erneut umbauen
- Aktualisiert: 09.10.2025
- 18:32 Uhr
- SID
Julian Nagelsmann steht vor dem WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg vor personellen Herausforderungen. Zwar fehlen immer noch einige Stammkräfte, dafür feiert Schlotterback sein Comeback.
Julian Nagelsmann ist im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am Freitag in Sinsheim (ab 20.45 Uhr live auf Joyn) wieder zum Improvisieren gezwungen.
Der Bundestrainer muss weiterhin auf verletzte Stammkräfte wie Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Jamal Musiala und Kai Havertz verzichten.
Immerhin meldete sich Torhüter Oliver Baumann nach einem vorübergehenden Unwohlsein wieder rechtzeitig fit. Ob Nagelsmann davor eine Dreier- oder Viererkette spielen lässt, ist offen.
Zuletzt hatte er nach der Auftakt-Blamage gegen die Slowakei (0:2) für das Duell mit Nordirland (3:1) auf ein Trio umgestellt. Sicher ist: Der genesene Nico Schlotterbeck kehrt zurück.
DFB-Team: Kimmich, Wirtz und Gnabry sind gesetzt
Im defensiven Mittelfeld ist Kapitän Joshua Kimmich gesetzt, neben ihm wird sein Münchner Klubkollege Aleksandar Pavlovic erwartet. Auch Florian Wirtz und Serge Gnabry haben ihren Platz sicher.
Der formstarke Nick Woltemade soll nach seinem überwundenen grippalen Infekt von Beginn an stürmen. "Er hat sich besser oder ganz gut gefühlt, wir werden das morgen bewerten. Stand heute könnte er von Anfang an spielen", sagte Nagelsmann am Donnerstag.
Deutschland vs. Luxemburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen
Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (35 Jahre/6 Länderspiele) - Tah/Bayern München (29/39), Anton/Borussia Dortmund (9/0), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (25/20) - Adeyemi/Borussia Dortmund (23/9), Kimmich/Bayern München (30/103), Pavlovic/Bayern München (21/5), Raum/RB Leipzig (27/30) - Gnabry/Bayern München (30/53), Wirtz/FC Liverpool (22/33) - Woltemade/Newcastle United (23/4) - Trainer: Nagelsmann
Luxemburg: Moris/Khaleej FC (35/75) - Jans/SK Beveren (33/116), Mahmutovic/NAC Breda (28/39), Korac/FC Venedig (23/15), Carlson/SKN St. Pölten (27/66), Bohnert/SC Bastia (27/56) - Olesen/SpVgg Greuther Fürth (24/32), Martins/Spartak Moskau (28/75), Barreiro/Benfica Lissabon (25/67) - Dardari/FC Augsburg (20/6), Borges Sanches/Heracles Almelo (21/28) - Trainer: Strasser
Schiedsrichter: Nenad Minakovic (Serbien)