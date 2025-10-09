WM-Qualifikation: Nagelsmann muss gegen Luxemburg erneut umbauen

Julian Nagelsmann steht vor dem WM-Quali-Spiel gegen Luxemburg vor personellen Herausforderungen. Zwar fehlen immer noch einige Stammkräfte, dafür feiert Schlotterback sein Comeback.

Julian Nagelsmann ist im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am Freitag in Sinsheim (ab 20.45 Uhr live auf Joyn) wieder zum Improvisieren gezwungen.

Der Bundestrainer muss weiterhin auf verletzte Stammkräfte wie Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Jamal Musiala und Kai Havertz verzichten.

Immerhin meldete sich Torhüter Oliver Baumann nach einem vorübergehenden Unwohlsein wieder rechtzeitig fit. Ob Nagelsmann davor eine Dreier- oder Viererkette spielen lässt, ist offen.

Zuletzt hatte er nach der Auftakt-Blamage gegen die Slowakei (0:2) für das Duell mit Nordirland (3:1) auf ein Trio umgestellt. Sicher ist: Der genesene Nico Schlotterbeck kehrt zurück.