Diese U17 zeigt bei der WM alles, was Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan und Co. nicht nur aktuell, sondern seit Monaten und vielleicht sogar Jahren vermissen lassen: individuelle Klasse und mannschaftliche Geschlossenheit, Widerstandsfähigkeit und Mentalität – früher hätte man das auch als "deutsche Tugenden" bezeichnet.

Deshalb ist es auch keinesfalls populistisch, wenn man den DFB-Nachwuchs als Vorbild für die A-Mannschaft hinstellt. Sondern schlicht Tatsache: Am Auftreten, an Zusammenhalt, Kampfgeist, der Siegermentalität sowie defensiver Konsequenz und offensiver Spielfreude der Junioren müssen sich die hochbezahlten Stars mit Blick auf die Heim-EM 2024 ein Beispiel nehmen, wenn es bis dahin besser werden soll.

Denn man muss lange überlegen, wann eine DFB-Auswahl so eine herausragende Leistung gezeigt hat wie die deutsche U17 beim siegreichen Elfmeter-Drama im WM-Halbfinale gegen Argentinien (7:5).

Wer dieses Spiel wegen der frühen Uhrzeit nicht am Fernseher oder im Stream verfolgen konnte, der kann einem fast leidtun.

Zudem fielen am Dienstag gleich vier Spieler aus, neben dem schwer verletzten Megatalent Assane Ouedraogo musste auch Stammtorwart Max Schmitt kurzfristig passen. Was aber keine entscheidende Rolle spielte, weil ihn Ersatzkeeper Konstantin Heide überragend ersetzte und im Elfmeterschießen zum Matchwinner wurde.

Schon jetzt ist es ein historischer Erfolg, denn zuletzt stand eine deutsche Junioren-Auswahl vor 36 (!) Jahren in einem WM-Finale (die U20 verlor damals gegen Jugoslawien). Was angesichts der schwierigen Umstände umso höher zu bewerten ist, nicht nur wegen der extrem strapaziösen klimatischen Bedingungen im Austragungsland Indonesien.

Dieser Nachwuchs macht Lust auf mehr und wieder Hoffnung auf eine positive Zukunft des deutschen Fußballs, die ja gerade mit Blick auf die angeblich riesigen Nachwuchsprobleme von vielen Funktionären und Experten zuletzt so schwarzgemalt worden war.

Weiter im Kader Im weiteren Kader befinden sich noch mehr DFB-Juwele. Zum Beispiel Shootingstar Assan Ouedraogo, der in der laufenden Saison mittlerweile elf Zweitliga-Partien für den FC Schalke 04 zu Buche stehen hat, allerdings mittlerweile verletzt ausfällt. Zudem steht Farid Alfa-Ruprecht im Kader. Der 17-Jährige wechselte 2022 vom Hamburger SV zu Manchester City in die U18.

Auf der linken Seite kommt - der zuletzt von Borussia Dortmund suspendierte - Paris Brunner zum Einsatz. Der 17-Jährige ist offensiv variabel einsetzbar. Brunner ist der diesjährige Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold und somit bester Spieler des Jahrgangs 2006.

Eric da Silva Moreira & Maximilian Hennig Rechts hinten ist Eric da Silva Moreira (l., FC St. Pauli) gesetzt und spielt in Hamburg gelegentlich auch weiter vorne. Maximilian Hennig (FC Bayern) agierte bereits als Linksverteidiger und im zentralen Mittelfeld.

Finn Jeltsch Odogus Nebenmann stand in der laufenden Saison bereits zwei Mal im Kader des 1. FC Nürnberg. Für einen Zweitliga-Einsatz hat es für Finn Jeltsch allerdings bislang noch nicht gereicht. Dafür hat der 17-Jährige bereits über 20 Spiele für die U17-Nationalmannschaft auf dem Buckel.

David Odogu Ein Teil des Innenverteidiger-Duos ist David Odogu. Der Defensiv-Mann ist unumstrittener Stammspieler in der Abwehr von Wolfsburgs U19 und mit 1,91 Metern eine Kante in der Zentrale. Sein Debüt für Deutschlands U17 gab Odogu im Oktober vergangenen Jahres.

Konstantin Heide Der große Held im WM-Halbfinale gegen Argentinien. Weil der eigentliche Stamm-Keeper Max Schmitt krankheitsbedingt ausfällt, steht Heide plötzlich zwischen den Pfosten. Im Elfmeterschießen hält er zwei Bälle. Der Youngster spielt aktuell in der U19 der SpVgg Unterhaching.

U17-Weltmeisterschaft: Die deutschen Youngster Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht nach einem Sieg im Elfer-Krimi gegen Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft. Das Team trifft nun am Samstag (ab 13 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) auf den Sieger der Partie Frankreich gegen Mali und kann als zweite deutsche Junioren-Mannschaft einen WM-Titel holen (zuletzt 1981 U20). ran wirft einen Blick auf die Stars von Morgen.

Lineker-Spruch über Deutschland bewahrheitet sich

Doch auch alle anderen Akteure verdienen sich ein Extralob. Gerade angesichts dessen, dass sowohl Viertelfinalgegner Spanien mit acht Youngstern vom FC Barcelona als auch die Argentinier nach dem überzeugenden 3:0 gegen Titelverteidiger Brasilien als klare Favoriten in die Partien gegangen waren.

Am Ende aber bewahrheitete sich endlich mal wieder der Spruch von Gary Lineker, wonach Fußball ein einfaches Spiel ist, in dem am Ende immer Deutschland gewinnt.

Vielleicht bedeutet das ja auch: Deutschland gewinnt immer dann, wenn es einfach Fußball spielt. Auch hier sollte sich Nagelsmann Wück zum Vorbild nehmen.