Der FC Barcelona hat seinen Siegeslauf unter Hansi Flick in La Liga weiter ausgebaut und bleibt seit dem Clasico gegen Real Madrid ungeschlagen.

Der FC Barcelona hat seine Erfolgsserie zum Start ins neue Jahr mit einem schmeichelhaften Derbysieg fortgesetzt.

Im Stadtduell beim formstarken Rivalen Espanyol Barcelona gewann das Team von Trainer Hansi Flick dank seiner Joker mit 2:0 (0:0).

Die Katalanen bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der spanischen La Liga durch den neunten Sieg nacheinander zumindest vorerst auf sieben Punkte aus.

Die eingewechselten Dani Olmo (87.) und Robert Lewandowski (90.) retteten Barcelona mit einem späten Doppelschlag.