- Anzeige -
- Anzeige -
La liga

La Liga: Hansi Flicks Barcelona bleibt ungeschlagen – Derby-Sieg gegen Espanyol

  • Aktualisiert: 04.01.2026
  • 12:51 Uhr
  • SID

Der FC Barcelona hat seinen Siegeslauf unter Hansi Flick in La Liga weiter ausgebaut und bleibt seit dem Clasico gegen Real Madrid ungeschlagen.

Der FC Barcelona hat seine Erfolgsserie zum Start ins neue Jahr mit einem schmeichelhaften Derbysieg fortgesetzt.

Im Stadtduell beim formstarken Rivalen Espanyol Barcelona gewann das Team von Trainer Hansi Flick dank seiner Joker mit 2:0 (0:0).

Die Katalanen bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der spanischen La Liga durch den neunten Sieg nacheinander zumindest vorerst auf sieben Punkte aus.

Die eingewechselten Dani Olmo (87.) und Robert Lewandowski (90.) retteten Barcelona mit einem späten Doppelschlag.

- Anzeige -
- Anzeige -

Hansi Flick bedankt sich bei Torwart Joan Garcia

Zuvor hatte sich Flicks Elf aber bei Torhüter Joan García bedanken müssen: Mit starken Paraden verhinderte der Schlussmann gleich mehrmals einen Rückstand. Wohl auch deshalb nahm Flick García nach dem Schlusspfiff fest in den Arm.

Flick ist mit Barcelona seit der Niederlage im Clásico Ende Oktober gegen Real Madrid (1:2) in der Liga ohne Punktverlust. Die Madrilenen können am Sonntag (ab 16.15 Uhr im Liveticker) mit einem Sieg gegen Betis Sevilla aber den Anschluss halten.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
ESP: FC Barcelona, Barca - CA Osasuna. La Liga EA Sports. Date 16 Marc-Andre Ter Stegen of FC Barcelona during the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and CA Osasuna played at Spotify Camp...
News

Barca für ter-Stegen-Abschied wohl zu Abstrichen bereit

  • 02.01.2026
  • 10:41 Uhr
La Liga EA Regular Season Round 17 Robert Lewandowski of FC Barcelona, Barca seen in action during the La Liga EA Sports match between Villareal CF and FC Barcelona at Ceramica stadium, (Villarreal...
News

Lewandowski-Zukunft: Gibt es eine Überraschung?

  • 31.12.2025
  • 14:54 Uhr
UEFA Champions League Matchday 5 of 8 Chelsea v Barcelona Ronald Araujo of Barcelona during the UEFA Champions League Matchday 5 of 8 Chelsea v Barcelona at Stamford Bridge, London, United Kingdom,...
News

Mentale Probeme: Araujo spricht über Weihnachtszeit

  • 29.12.2025
  • 08:37 Uhr
imago images 1070585626
News

Vini Jr. vor Real-Aus? Dieser Star soll wohl als Ersatz kommen

  • 29.12.2025
  • 00:08 Uhr
imago images 1038248780
News

Mit Absicht keine Tore mehr? Lewandowski äußert sich zu Vorwürfen

  • 27.12.2025
  • 16:21 Uhr
Jubel über den Rekordtreffer: Kylian Mbappé
News

Real Madrid: Kylian Mbappe stellt CR7-Rekord ein

  • 20.12.2025
  • 23:59 Uhr
FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy
News

WM-Chance oder Familie? ter Stegen steht vor einem Dilemma

  • 19.12.2025
  • 10:31 Uhr
Präsident Joan Laporta (l.) vom FC Barcelona
News

"Akute Barcelonitis": Präsident Laporta stänkert gegen Real

  • 16.12.2025
  • 17:48 Uhr
December 13, 2025, Barcelona, Barcelona, SPAIN: Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona, Barca looks on during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and CA...
News

Kommentar: Barca muss ter Stegen endlich Klarheit geben

  • 16.12.2025
  • 13:29 Uhr
imago images 1070199122
News

Umschwung: Alonso vereint wohl Real-Kabine hinter sich

  • 16.12.2025
  • 10:04 Uhr