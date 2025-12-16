"Akute Barcelonitis": Präsident Joan Laporta stänkert gegen Real Madrid

FC Barcelonas Präsident Joan Laporta erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Amtskollegen Florentino Perez vom großen La-Liga-Rivalen Real Madrid.

Präsident Joan Laporta vom FC Barcelona hat seinem Amtskollegen Florentino Pérez vom spanischen Rekordmeister Real Madrid vorgeworfen, vom Erzrivalen regelrecht besessen zu sein.

"Früher hieß es Barcelonitis, aber jetzt ist es akute Barcelonitis", sagte der Barca-Boss laut spanischen Medien im Vorfeld des Pokalspiels beim Drittligisten CD Guadalajara (21.00 Uhr) und ergänzte sarkastisch: "Ich sehe, dass die Barcelonitis in den Herzen der Madrider Fans Wurzeln geschlagen hat."

Hintergrund der Aussagen dürfte der sogenannte "Caso Negreira" sein. In diesem Fall wird Barca vorgeworfen, sich mit Zahlungen in Höhe von mehr als sieben Millionen Euro zwischen 2001 und 2018 die Gunst der Schiedsrichterkommission erkauft zu haben.

Der Vorwurf der Bestechung wurde 2024 vor Gericht entkräftet, dennoch hält die Debatte um die Zahlungen an. Erst in der vergangenen Woche sagte Laporta dazu als Zeuge vor Gericht aus.