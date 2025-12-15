Real Madrid: Umschwung bei den "Königlichen"? Kabine steht wohl hinter Trainer Xabi Alonso

Real Madrid verschafft sich mit einem knappen Sieg gegen Alaves Luft. Trainer Xabi Alonso soll dabei einen Stimmungsumschwung bewirkt haben.

Befreiender Sieg, demonstrative Gesten: Ist Xabi Alonso in höchster Bedrängnis doch noch eine Stimmungsumkehr bei Real Madrid gelungen? Viele kleine Indizien deuten darauf hin. So berichten spanische Medien nach dem hart erkämpften 2:1-Erfolg der "Königlichen" bei Deportivo Alavés, dass der frühere Coach von Bayer Leverkusen die Kabine hinter sich weiß.

"Die Spieler stehen voll und ganz hinter Xabi Alonso", schrieb die "AS": "Eine Einheit, die lange auf sich warten ließ, so lange, dass man sie zeitweise schon für verloren hielt." Aber jetzt sei sie da.