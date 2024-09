EA Sports FC25 bewertet Bundesliga-Spieler schwach

Immerhin gibt es mit Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona (Gesamtstärke 89, Platz 21) und Antonio Rüdiger von Real Madrid (Gesamtstärke 88, Platz 40) noch zwei weitere deutsche Nationalspieler in den Top 40. Rüdiger hat somit die gleiche Spielstärke wie Lionel Messi von Inter Miami. Cristiano Ronaldo taucht in dem Ranking nicht auf.

Männer und Frauen werden dabei nach gleichen Kriterien bewertet. Daher befinden sich in den Top-11 gleich vier Frauen. Die deutsche Nationalspielerin Alexandra Popp hat es auf Platz 48 geschafft.

Harry Kane ist der einzige Spieler der deutschen Herren-Bundesliga, der es in die Top 40 geschafft hat. Einen Jamal Musiala oder einen Florian Wirtz sucht man in diesem Ranking vergeblich. Deren genaue Spielstärke wurde noch nicht veröffentlicht, weil bislang nur eine Top-Liste der vorderen Spieler herausgegeben wurde. Wirtz und Musiala fehlen hier und das dürfte für einen großen Aufschrei sorgen.

Die Spielerbewertungen in dem Fußball-Spiel "EA Sports FC" (ehemals "FIFA") werden Jahr für Jahr heiß diskutiert. Dies dürfte ganz besonders bei dem am 27. September erscheinenden "EA Sports FC 25" der Fall sein, weil die Bundesliga dabei ganz schlecht abschneidet.

Interessante Details aus Bundesliga-Sicht sind, dass Kane unter allen Spielern in "EA Sports FC 25" den besten Schuss hat (Wertung: 93). Rang 2 belegt hier Erling Haaland von Manchester City mit 92.

Popp wiederum ist zusammen mit Rodri von Manchester City die "am meisten physische Spieler/in" in EA Sports FC 25. Die beiden erreichen in diesem Aspekt eine Wertung von 90.

Dies sind die besten elf Spieler und Spielerinnen in "EA Sports FC 25", die eine Bewertung von mindestens 90 haben: