Der spanischen Sportzeitung "AS" zufolge soll der ehemalige belgische Nationalspieler seitdem verschiedene Angebote erhalten haben, keines davon habe ihn aber überzeugt.

Der frühere Chelsea-Star und seine Familie sollen sich in Madrid sehr wohlfühlen, den spanischen Medienberichten zufolge würde Hazard momentan nur einen Wechsel zu einem Verein in der Nähe der spanischen Hauptstadt in Erwägung ziehen.

Sollte bis zum Anfang der Saison dem 32-Jährigen kein zufriedenstellendes Angebot vorliegen, würde Hazard offenbar ernsthaft in Betracht ziehen, seine Karriere diesen Sommer bereits zu beenden.