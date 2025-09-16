Ex-BVB-Trainer Eden Terzic sucht neuen Trainer-Job

Edin Terzic kann sich eine Rückkehr an die Seitenlinie vorstellen. Der ehemalige BVB-Trainer sucht eine neue Gelegenheit.

Edin Terzic, ehemaliger Cheftrainer von Borussia Dortmund, hat keine Scheu, so bald wie möglich an die Seitenlinie zurückzukehren. "Wenn's passt, kann es sofort losgehen", sagte der 42-Jährige im "SZ"-Interview.

Die Zeit nach seinem Ende beim BVB im Sommer 2024 hat Terzic offenbar sowohl für Privates als auch zum Arbeiten genutzt. Erstmal sei es ihm nach 15 Jahren Arbeit für verschiedene Vereine aber "extrem wichtig" gewesen, "mit der Familie ein paar Dinge nachzuholen und zu erleben".

Dass er bislang noch keinen neuen Verein gefunden hat, kommt nicht von ungefähr. "Das Nein zu den Angeboten war dann ein sehr bewusstes Nein. Oder besser: ein Ja zur Familie und zurzeit für Weiterentwicklung", führte Terzic aus.

In Dortmund hatte er von Dezember 2020 bis Sommer 2021 sowie von Juli 2022 bis Ende Juni 2024 insgesamt 128 Pflichtspiele an der Seitenlinie gestanden.