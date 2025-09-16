Anzeige
nach längerer pause

Ex-BVB-Trainer Eden Terzic sucht neuen Trainer-Job

Edin Terzic kann sich eine Rückkehr an die Seitenlinie vorstellen. Der ehemalige BVB-Trainer sucht eine neue Gelegenheit.

Edin Terzic, ehemaliger Cheftrainer von Borussia Dortmund, hat keine Scheu, so bald wie möglich an die Seitenlinie zurückzukehren. "Wenn's passt, kann es sofort losgehen", sagte der 42-Jährige im "SZ"-Interview.

Die Zeit nach seinem Ende beim BVB im Sommer 2024 hat Terzic offenbar sowohl für Privates als auch zum Arbeiten genutzt. Erstmal sei es ihm nach 15 Jahren Arbeit für verschiedene Vereine aber "extrem wichtig" gewesen, "mit der Familie ein paar Dinge nachzuholen und zu erleben".

Dass er bislang noch keinen neuen Verein gefunden hat, kommt nicht von ungefähr. "Das Nein zu den Angeboten war dann ein sehr bewusstes Nein. Oder besser: ein Ja zur Familie und zurzeit für Weiterentwicklung", führte Terzic aus.

In Dortmund hatte er von Dezember 2020 bis Sommer 2021 sowie von Juli 2022 bis Ende Juni 2024 insgesamt 128 Pflichtspiele an der Seitenlinie gestanden.

Terzic sieht sich vorbereitet und besser denn je

Seine wichtigsten Erfolge waren der Triumph im DFB-Pokal 2021 sowie das Erreichen des Champions-League-Finals 2023. "Rückblickend denke ich gerne daran, welche Energie wir entwickelt haben – auf meiner ersten Trainerstation, mit Ende 30, Anfang 40. Sie glauben gar nicht, wie viel ich daraus mitgenommen und gelernt habe", sagte er.

Ein Jahr vorher hatte der BVB am letzten Spieltag allerdings die sicher geglaubte Meisterschaft an den FC Bayern verloren. Im Fußball gehe es aber "immer weiter" - wie das Highlight in Wembley bewies.

Zurzeit arbeitet Terzic als TV-Experte für RTL, trotzdem brennt er auf eine Rückkehr auf die Trainerbank.

Er fühle sich "auch besser vorbereitet als vor einem Jahr. Ich möchte jetzt anwenden, was ich im vergangenen Jahr an Wissen und Ideen gesammelt habe", sagte er.

