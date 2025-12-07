Oliver Kahn will als Manager international durchstarten und ein eigenes Multi-Club-Netzwerk aufbauen. Dafür setzt er auf einen neuen Schweizer Investor.

Oliver Kahn plant seine Rückkehr in die Fußball-Spitze – und zwar als Manager auf internationalem Niveau. Der Ex-Bayern-Boss hat große Pläne: Er will einen eigenen Fußball-Konzern aufbauen.

Recherchen von "Bild" zeigen jedoch, dass Kahn bei diesem ambitionierten Projekt auf einen Geschäftspartner setzt, den er erst vor wenigen Wochen kennengelernt hat – und der laut Aussagen des Münchners mit dem Zugang zu Milliardenvermögen aus der Schweiz lockte.

Wie das Blatt berichtet, darf dies allerdings bezweifelt werden. Eine Bonitätsprüfung soll wohl ergeben haben, dass der Geschäftspartner immer wieder finanzielle Probleme hat.

Unter dem Dach von "Oliver Kahn Sports Capital" verfolgt Kahn offenbar das Ziel, mehrere europäische Vereine zu übernehmen, deren Potenzial zu steigern und so hohe Renditen von über 20 Prozent zu erwirtschaften.

Das zugrundeliegende Modell nennt sich "Multi-Club-Ownership" und ist in der Branche ein wachsender Trend.