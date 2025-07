Diese Offerte lag laut übereinstimmenden Medienberichten bei 40 Millionen an fixen Zahlungen plus fünf Millionen an Boni. Der deutsche Rekordmeister wollte die Ablöse demnach aber in vier Raten je zehn Millionen Euro zahlen.

Beim Mitarbeiter-Kick des VfB spielte ein Team unter einem kuriosen Namen. Die Mannschaft nannte sich laut der Bild "40 Mio. Ratenzahlung." Ein Seitenhieb in Richtung der Bayern in Anlehnung an das erste Angebot für den Stürmer.

Nun soll laut der Münchner "Abendzeitung" ausgerechnet Uli Hoeneß ins Spiel kommen. So wird Woltemade mit dem VfB Stuttgart am Tegernsee, unweit der Residenz des Ehrenpräsidenten, das Sommer-Trainingslager absolvieren.

+++ 24. Juli, 16:25 Uhr: Nick Woltemade reist an den Tegernsee - mit dem VfB Stuttgart +++

In den vergangenen Tagen kühlten die Wasserstandsmeldungen um Shootingstar Nick Woltemade und den FC Bayern etwas ab.

Aber es gibt dennoch durchaus Vermeldenswertes. Wie die "Bild" berichtet, verbrachte Woltemade die letzten Tage seines Sommerurlaubs nach der U21-EM in Bremen, seiner Geburtsstadt, auf Heimatbesuch bei seinen Eltern.

Unabhängig davon, wo kurz- oder langfristig die Zukunft des Offensivspielers liegen wird, bereitete sich der 23-Jährige dabei in den vergangenen Tagen auch intensiv auf die kommende Saison vor. In den Instagram-Stories des VfB-Spielers ist zu sehen, wie sich der Spieler für die neue Bundesligaspielzeit fit macht.

In dem Bericht heißt es weiter, dass dabei das Gelände von Fünftligist FC Oberneuland zu sehen ist. Dort soll Woltemade demnach mit Trainer Serhan Zengin sein individuelles Trainingsprogramm absolvieren. Weiter heißt es, dass dabei täglich ein bis zwei intensive Einheiten mit Ball, teilweise auch mit Torwart, auf dem Programm stehen.

In den Uploads ist der Stuttgarter bei Pass-, Dribbling- und Torabschlussübungen zu sehen. Daneben arbeitet Woltemade auch an seiner Kondition und Grundfitness. In seiner Heimatstadt befand sich das Objekt der Begierde des FC Bayern jedoch schon länger. Wie die "Bild" darüber hinaus anmerkt, ist der Nationalspieler schon seit knapp zwei Wochen in Bremen und überraschte dabei auch seine alten Werder-Mitspieler mit einem Spontanbesuch in der Kabine.

"Ich bin in Bremen zum Familienbesuch und wollte mal bei den früheren Mitspielern vorbeischauen. Es haben mich noch alle erkannt", wurde er dabei zitiert. Die Zeit in Norddeutschland ist in Kürze jedoch vorbei. Dem Bericht nach geht es für Woltemade am Wochenende zunächst zurück nach Stuttgart.

Und dann wird es spannend: Denn der Pokalsieger absolviert sein Trainingslager ausgerechnet am Tegernsee, wo etwa auch Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß bekanntlich seit jeher wohnt. Genau gesagt halten sich die Schwaben vom 28. Juli bis 2. August in Rottach-Egern auf.

Somit dürften die Gerüchte um den Ablösepoker mit den Münchnern in den kommenden Tagen wohl wieder an Fahrt aufnehmen.