Anzeige
Verkürzte erste Hälfte

KFC Uerdingen vs. MSV Duisburg: Flutlichtausfall bei Niederrheinpokal - Schiedsrichter sorgt für irres Kuriosum

  • Aktualisiert: 16.10.2025
  • 08:53 Uhr
  • Leon Kerninger

So etwas sieht man im modernen Fußball auch nur noch selten: Durch eine Unterbrechung im Achtelfinalduell im Niederrheinpokal zwischen KFC Uerdingen und MSV Duisburg wird die erste Hälfte acht Minuten zu früh abgepfiffen.

Dieses Kuriosum spielte sich beim Stand von 2:0 für die favorisierten Gäste aus Duisburg in der 37. Minute statt. Von dem einen auf den anderen Moment fiel einer der Fluchtlichtmasten aus, Schiedsrichter Davide Zeisberg unterbrach die Partie sofort.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Das Problem war auch schnell gefunden: Eine Sicherung an diesem Masten war ausgefallen, ein Elektriker musste sich darum kümmern.

Schiedsrichter Zeisberg beendete die erste Halbzeit kurz später und schickte beide Mannschaften in die Katakomben.

Nach einer 15-minütigen-Halbzeitpause wurde das Spiel dann fortgesetzt. Die acht Minuten, die der Referee in Hälfte eins zu früh abgepfiffen hat, wurden danach einfach extra gespielt. Damit dauerte Durchgang zwei ganze 53 Minuten.

Anzeige

Flutlichtausfall im Niederrheinpokal: MSV-Fans verspotten Uerdinger Veranstalter

Als das Spiel beim Stand von 2:0 für die Gäste in die Pause ging, hatten die Duisburger Fans noch etwas Häme für den KFC parat. In einem Video von der Plattform X sind die Auswärtssupporter mit "Und schon wieder keine Kohle – KFC!"-Rufen zu hören.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Sportlich verlief die verlängerte zweite Hälfte für die Gastgeber nicht unbedingt besser und so musste man sich nach 53 gespielten Minuten in Hälfte zwei den favorisierenden Gästen mit 1:3 geschlagen geben.

Mehr News und Videos
Jamal MUSIALA (Bayern Muenchen), Reservebank,Ersatzbank,Ersatzspieler, Reservespieler,Bank,Ergaenzungsspieler, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball Champion...
News

Bayern auf Rekordjagd - ist da noch Platz für Musiala?

  • 16.10.2025
  • 09:06 Uhr
Würde Niclas Füllkrug aufstellen: Olaf Thon
News

Olaf Thon exklusiv über S04-Aufschwung: Manga-Aus "war absehbar"

  • 16.10.2025
  • 08:58 Uhr
GER, Bayern, Muenchen, Fussball, FC Bayern Muenchen - SV Werder Bremen, in der Allianz Arena, Muenchen, Bundesliga, 5. Spieltag, 26.09.25, v.l. Jerome Boateng, beim Spiel des FC Bayern Muenchen geg...
News

Rückkehr zum FC Bayern - Boateng bestätigt Einigung mit Kompany

  • 16.10.2025
  • 08:53 Uhr
Stuttgart , Europa League Fußball VfB Stuttgart vs. Celta Vigo, v.l. Jamie Leweling (VfB) Jones El-Abdellaoui (Vigo) Gemäß den Vorgaben der DFL Deutschen Fußball Liga ist es untersagt, in dem Stadi...
News

VfB Stuttgart vs. Fenerbahce Istanbul: Europa League im TV, Livestream und im Ticker

  • 16.10.2025
  • 08:49 Uhr
Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Neuer Trikot-Leak: Ist das hier das neue Schmückstück des DFB?

  • 16.10.2025
  • 08:48 Uhr
Can Uzun
News

Eintracht Frankfurt vs. FC Liverpool: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • 16.10.2025
  • 08:47 Uhr
FC Bayern
News

FC Bayern München vs. FC Brügge: Champions League im TV, Livestream und im Ticker

  • 16.10.2025
  • 08:47 Uhr
Dortmund, Deutschland 04. Oktober 2025: 1. BL - 2025 2026 - Borussia Dortmund vs. RB Leipzig Im Bild: Nach dem Tor von Yan Couto (BVB) zum Ausgleichstor (1:1) für Borussia Dortmund jubelt Waldemar ...
News

FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 16.10.2025
  • 08:45 Uhr
Groß Olise
News

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 16.10.2025
  • 08:44 Uhr
Es läuft mit der SVE: Sportvorstand Nils-Ole Book
News

Book über Elversbergs Traumstart: "Nicht überbewerten"

  • 16.10.2025
  • 08:29 Uhr