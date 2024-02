Lionel Messi: Fans in Hongkong pfeifen wegen Weltstar - jetzt droht Inter Ärger

Kaka (2007)

Der Brasilianer Kaka (l.) führte bei Milans Sieg in der Champions League glänzend Regie und wurde dafür bei der FIFA-Weltfußballer-Wahl mit dem Ballon d'Or entsprechend gewürdigt. "France Football" schloss sich der FIFA-Entscheidung - wie in den folgenden Jahren bis 2009 - jeweils an. Für Kaka blieb es der einzige Weltfußballer-Titel in seiner Laufbahn. Nach dem Wechsel zu Real Madrid fand er auch aufgrund von Verletzungen nur selten zu seiner Form aus Mailänder Zeiten. © Getty Images