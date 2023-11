Große Ehre für ter Stegen: DFB-Keeper wird in Spanien doppelt geehrt

Anzeige

Marc-Andre ter Stegen ist als bester Spieler der vergangenen LaLiga-Saison ausgezeichnet worden. Auch die Trophäe für den besten Keeper geht an den DFB-Nationalspieler.

Marc-Andre ter Stegen hat sich zum Ende des Jahres zwei weitere Titel gesichert. Der aktuell an Rückenproblemen laborierende DFB-Keeper erhielt in Spanien mit der Alfredo-Di-Stefano-Trophäe und dem Zamora-Award die Auszeichnungen für den besten Spieler und den besten Torwart in LaLiga.

Beide Preise wurden für die vergangene Saison vergeben, in der der gebürtige Mönchengladbacher mit dem FC Barcelona nach vier Jahren wieder die Meisterschaft gewann. Dabei kassierte er in 38 Einsätzen nur 18 Gegentore und hielt seinen Kasten 26 Mal sauber – beides sind eingestellte Rekorde.

Auf Twitter schrieb der 31-Jährige von einem "stolzen Moment, die Zamora-Trophäe und den MVP-Titel für die LaLiga-Saison 2022/2023 zu bekommen". Wichtiger sei ihm aber die gewonnene Meisterschaft.

Zudem bedankte sich der 38-malige Nationalspieler bei Teamkollegen, den Klubmitarbeitern, den Fans und seiner Familie. Auf einem Bild dazu ist ter Stegen gemeinsam mit Ehefrau und Kind zu sehen.