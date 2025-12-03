Thomas Müller will die MLS-Krone
MLS-Finale mit Thomas Müller und Lionel Messi: Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps im Livestream
04.12.2025
15:59 Uhr
Im MLS-Finale trifft Inter Miami auf die Vancouver Whitecaps. So verfolgt ihr das Duell zwischen Lionel Messi und Thomas Müller live im Free-TV, Stream und Ticker.
Das MLS-Finale zwischen Inter Miami und den Vancouver Whitecaps zieht auch über die Grenzen der USA und Kanada hinaus einiges an Aufmerksamkeit auf sich. Tatsächlich wurde wohl noch nie ein Spiel der nordamerikanischen Fußball-Liga mit so viel Spannung erwartet.
Dies liegt vor allem daran, dass mit Lionel Messi auf der einen und Thomas Müller auf der anderen Seite viel Prominenz auf dem Feld stehen wird.
Thomas Müller, der im Sommer vom FC Bayern nach Vancouver gewechselt ist, könnte sein bislang glänzend verlaufendes US-Abenteuer bereits nach wenigen Monaten mit einem Titel veredeln. Die Whitecaps bezwangen in den Playoffs Dallas, den Los Angeles FC und den San Diego FC (3:1).
- MLS-Finale: Thomas Müller ohne seine Frau Lisa gegen Inter Miami und Lionel Messi
- Müllers erster Titel in der MLS - doch der zählt offiziell nicht
Lionel Messi und Inter Miami zeigten sich zuletzt glänzend aufgelegt und konnten im Conference Final NY City mit 5:1 bezwingen. Bereits im Conference Halbfinale ließ das Team aus Florida mit einem 4:0 gegen Cincinnati nichts anbrennen.
Während Müller bei den Whitecaps der einzige richtige Star ist, hat Messi seine früheren Barca-Kollegen Luis Suarez, Sergio Busquets und Jodi Alba an seiner Seite.
Dennoch ist es absolut offen, welches Team sich am Ende die MLS-Krone holt, nachdem im Vorjahr LA Galaxy mit Marco Reus erfolgreich war.
MLS-Finale: Alle Duelle zwischen Thomas Müller und Lionel Messi
Thomas Müller (l., im WM-Finale 2014) und die Vancouver Whitecaps - das ist bisher ein absoluter Volltreffer. In zwölf Spielen für die kanadische MLS-Franchise erzielte der Weltmeister von 2014 neun Tore und legte vier weitere Treffer auf. Nun trifft Müller im Finale um den MLS-Cup auf Inter Miami und Lionel Messi (Sa., 20:30 Uhr). Es ist nicht das erste große Spiel, in dem der Deutsche und der Argentinier aufeinandertreffen. ran zeigt alle Duelle zwischen Müller und Messi.
Das erste Mal standen Messi und Müller (r.) am 3. März 2010 gemeinsam auf einem Fußballplatz. Das Freundschaftsspiel in der Allianz Arena gewann Argentinien mit 1:0 gegen Deutschland, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erkannte Argentiniens Nationaltrainer Diego Maradona Müller nicht und hielt ihn für einen Balljungen...
Beide Spieler standen damals in München in der Startelf. Messi (l.) spielte durch, Müller wurde nach 67 Minuten ausgewechselt.
Das zweite Duell folgte auf den Tag genau vier Monate später, am 3. Juli 2010. Im Viertelfinale der WM in Südafrika trafen Argentinien und das DFB-Team erneut aufeinander. Diesmal mit dem besseren Ende für Deutschland...
Deutschland fegte Argentinien mit 4:0 vom Platz. Thomas Müller erzielte nach zwei Minuten die Führung, nun kannte auch der große Diego Maradona den jungen Bayern-Spieler.
Noch ein Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Argentinien, am 15. August 2012 in Frankfurt. Messi scheiterte nach einer halben Stunde per Elfmeter an DFB-Torwart Marc-André ter Stegen, trug dann aber ein Tor zum 3:1-Sieg bei. Müller war für ter Stegen früh ausgewechselt worden, da Ron-Robert Zieler für eine Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.
Erstmals auf Vereinsebene begegneten sich die beiden Superstars am 23. April 2013 im Halbfinale der Champions League. Die Bayern mit Müller gewannen das Hinspiel in München mit 4:0 gegen Messi und Barcelona.
Messi war im Hinspiel schon angeschlagen, der Oberschenkel machte ihm Probleme. Im Rückspiel saß er deshalb 90 Minuten auf der Bank und musste mit ansehen, wie die Bayern 3:0 im Camp Nou gewannen. Müller erzielte in den beiden Halbfinal-Partien insgesamt drei Tore, der FC Bayern gewann am Ende der Saison das Triple.
Das zweifellos größte Spiel zwischen Müller und Messi war das WM-Finale 2014. Deutschland gewann die hart umkämpfte Partie durch das Tor von Mario Götze mit 1:0 nach Verlängerung. Aber auch Messi darf sich Weltmeister nennen, er gewann die WM 2022 in Katar mit Argentinien.
Wieder Bayern gegen Barcelona, wieder Messi gegen Müller, wieder Halbfinale der Champions League. Diesmal im Frühjahr 2015. Die Bayern verloren das Hinspiel im Camp Nou mit 0:3, Messi stellte mit einem Doppelpack in der Schlussphase die Weichen auf Sieg.
Das Rückspiel gewannen die Bayern in der Allianz Arena mit 3:2, Thomas Müller erzielte ein Tor. Diesmal waren es aber Messi und Barca, die ins Finale der Königsklasse einzogen.
Am 14. August 2020 kreuzten die beiden Weltmeister wieder die Klingen, diesmal im Viertelfinale der Champions League. Wegen der Corona-Pandemie gab es beim Finalturnier in Lissabon nur ein Spiel, das der FC Bayern mit 8:2 gewann - ein denkwürdiger Abend. Thomas Müller erzielte zwei Tore, später gewann er seinen zweiten Champions-League-Titel.
Nachdem Messi zu Paris Saint-Germain gewechselt war, traf er im Frühjahr 2023 mit den Franzosen im Achtelfinale der Champions League auf den FC Bayern und Müller. Wieder gab es für den Argentinier nichts zu holen. Das Hinspiel in Paris gewannen die Münchner mit 1:0.
Das Rückspiel in München gewannen die Bayern mit Thomas Müller als Kapitän mit 2:0. Sowohl Müller wie auch Messi blieben in diesen beiden Spielen ohne Torerfolg.
Die Gesamtbilanz spricht klar für Thomas Müller: Der 36-Jährige gewann beide Duelle bei Weltmeisterschaften gegen Messi, in der Champions League konnte sich Messi mit Barca und PSG nur 2015 gegen Müller und die Bayern durchsetzen.
Nun treffen zwei der besten Fußballer der letzten Jahrzehnte im Finale um den MLS-Cup aufeinander. Wer wird diesmal die Oberhand behalten? Messi und Inter Miami oder Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps?
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps live: Wann ist das MLS-Finale mit Thomas Müller und Lionel Messi?
- Spiel: Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps
- Wettbewerb: MLS, Finale
- Datum: 06. Dezember 2025
- Uhrzeit: 20:30 Uhr
- Austragungsort: Chase Stadium, Fort Lauderdale (Florida)
MLS-Finale: Läuft das Duell zwischen Inter Miami und den Whitecaps live im TV?
Nein, das MLS-Finale läuft weder im Free- noch im Pay-TV.
Thomas Müller und Lionel Messi im MLS-Finale: Wo läuft die Partie im Livestream?
Das MLS-Finale wird live auf Apple-TV gestreamt. Es ist zwar kein MLS Season Pass nötig, jedoch ein Apple-TV-Abo. Dieses kostet 9,99 Euro im Monat, jedoch besteht die Möglichkeit, ein siebentägiges Probeabo abzuschließen.
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps live: Alle Informationen zur Übertragung des MLS-Finals
- Spiel: Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps
- Datum und Uhrzeit: 06. Dezember 2025; 20:45 Uhr
- Trainer: Javier Mascherano (Inter Miami), Jesper Sörensen (Vancouver Whitecaps)
- TV: /
- Livestream: Apple TV