Fußball

MLS: Jürgen Klopp begeistert nach Derby-Besuch - Liga laut Fußballchef von Red Bull vor goldener Zukunft

  • Aktualisiert: 28.09.2025
  • 10:42 Uhr
  • SID

Jürgen Klopp ist in seiner Rolle als Fußballchef von Red Bull nach einem Derby-Besuch begeistert von der MLS.

Jürgen Klopp prophezeit der nordamerikanischen Fußballliga MLS eine goldene Zukunft.

Die Qualität in der Liga mit Weltstar Lionel Messi sowie den früheren deutschen Nationalspielern Thomas Müller und Marco Reus sei bereits jetzt "wirklich, wirklich gut", sagte Klopp bei einem Besuch in New York und ergänzte: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir in fünf Jahren ganz anders über die MLS sprechen werden. Sie wird wachsen und wachsen."

Der globale Fußballchef von Red Bull weilte im Big Apple beim "Hudson River Derby" zwischen den New York Red Bulls und New York City FC (2:3). Zuvor besuchte er das Trainingszentrum "seines" MLS-Klubs in Morris Township, New Jersey und zeigte sich "sehr, sehr beeindruckt" von den Bedingungen vor Ort: "Von sowas träumst du nicht mal. Das ist wirklich das nächste Level."

Seit seinem Amtsantritt als "Head of Global Soccer" tourt Klopp zu den internationalen Fußball-Standorten des Konzerns. Sein Ziel: eine einheitliche Spielphilosophie und ein gemeinsames Mindset über alle Klubs hinweg zu etablieren.

Trotz seiner neuen, etwas distanzierteren Rolle bleibt der 58-Jährige emotional involviert: "Wenn man verantwortlich ist, sind Derbys nicht wirklich zum Genießen da – das ist etwas für die Fans", sagte er mit einem Augenzwinkern.

