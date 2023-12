Anzeige

Ezequiel Lavezzi wurde offenbar von einem Familienmitglied niedergestochen. Der ehemalige Profi von Paris Saint-Germain soll in eine Klinik eingeliefert, aber außer Lebensgefahr sein.

Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, soll Ezequiel Lavezzi von einem Familienmitglied mit einem Messer attackiert worden sein. Demnach habe er einen Stich in den Bauch erlitten. Die Attacke soll aus einem Streit gegen fünf Uhr morgens resultiert sein.

Der Argentinier sei in seinem eigenen Haus im uruguayischen Punta del Este angegriffen worden sein. Nachdem er in eine Klinik eingeliefert worden sei, wurde offenbar eine kleine Stichwunde am Bauch und ein Schlüsselbeinbruch festgestellt. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Seine Familie behaupte indes, dass der Ex-Profi beim Auswechseln einer Glühbirne von einer Leiter gefallen sei. Die Verletzungen habe er sich beim Aufprall auf ein Möbelstück zugezogen.

Vor fast vier Jahren beendete Lavezzi seine aktive Karriere. Mit PSG wurde er viermal Meister und zweimal Pokalsieger, bei Neapel gewann er einmal den italienischen Pokal. Für Argentinien lief der 38-Jährige 51-mal auf.