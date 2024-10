Der Publikumsliebling schlüpfte am Donnerstagabend ein letztes Mal ins FC-Trikot, unter dem Motto "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess" traf Podolski im Kölner Stadion auf zahlreiche Weggefährten.

Poldis Team trat gegen eine Auswahl Kölner Legenden ein, die von Barcelona-Trainer Hansi Flick betreut wurde.

ran hat die Reaktionen zu Podolskis Abschied gesammelt.

Lukas Podolski: "Ich wollte immer ehrlich sein, immer der Junge von der Straße, der Kurve sein. Mir waren diese Werte immer wichtig. Ohne die Fans ist der Fußball nichts. Und das war mir wichtig. Es war mir eine große Ehre, für diesen Verein aufzulaufen. Das war immer ein Traum. Diesen Traum habe ich gelebt, das kann mir keiner mehr nehmen.

Meine ganze Familie und ich wurden in dieser Stadt super aufgenommen. Mit 2 Jahren bin ich nach Köln gekommen aus Polen. Mit zehn Jahren habe ich für Köln gespielt. Irgendwann kam der Tag, als ich das erste Pflichtspiel für den 1.FC Köln gemacht habe, gegen den Hamburger SV. Das werde ich nie vergessen.

Vielen Dank, dass ihr meine Familie und mich so toll aufgenommen habt. Danke an meine ganzen Mitspieler, meine Trainer, meine Jugendtrainer. Ich habe dieses Trikot immer mit Ehren getragen. Die Stadt war immer bei mir. Man sieht sich auf jeden Fall neben dem Platz wieder. Einmal Kölner, immer Kölner."

Joachim Löw (Ex-Bundestrainer): "Wir haben uns gegenseitig lange begleitet. Wenn ich an Lukas denke, dann denke ich an seine Herzlichkeit und an seine motivierende, mitreißende Art. An sein Lachen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite war er Topspieler. Ehrgeizig, trotz seiner Leichtigkeit. Er war einer der besten Stürmer, die wir in Deutschland – und einer der beliebtesten aller Zeiten."

Mark Uth (Stürmer 1. FC Köln): "Die Menschen in Köln lieben Lukas Podolski. Er hat es in zwei Tagen geschafft, das Stadion auszuverkaufen. Lukas ist etwas ganz Besonderes für den 1. FC Köln."

Christoph Kramer (Weltmeister von 2014): "Mein Poldi-Moment war bei der WM 2006, ich war damals 15 Jahre alt und habe mir das Trikot von Podolski geholt. Als er im Achtelfinale gegen Schweden die zwei schnellen Tore gemacht hat, dass war mit einer der schönsten Tage meines Lebens. Wir sind dann auf die Straße gegangen und haben das Spiel nachgespielt, jeder wollte Podolski sein."

Oliver Pocher (Comedian): "Lukas Podolski war einer der ersten, die ich 2004 parodiert habe. Er wohnt hier in Köln, man sieht sich regelmäßig. Er ist einfach ein cooler Typ geblieben."