U17-WM-Finale: Deutschland vs. Frankreich - Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht im Finale der Weltmeisterschaft in Indonesien. Am Samstag geht es gegen Frankreich. Wo kann man das Finale live im TV sehen? Hier findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

24 Nationalmannschaften starteten am 20. November in die U17-Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien. Nun sind nur noch zwei Teams übrig: Deutschland und Frankreich.

Nach einem knappen 1:0-Erfolg im Viertelfinale gegen Spanien bekam es die deutsche Auswahl im Halbfinale mit Argentinien zu tun, das man mit 4:2 im Elfmeterschießen gewann.

Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Paris Brunner, Ersatz-Keeper Konstantin Heide avancierte mit zwei Paraden zum Helden.

Die Franzosen setzten sich im zweiten Halbfinal-Spiel mit 2:1 gegen Mali durch. Damit kommt es am Samstag zur Neuauflage des EM-Finals aus dem Juni, das Deutschland für sich entschied.

Wo wird das Finale live im TV übertragen? Wann ist Anpfiff? Und wie stehen die Vorzeichen? ran hat euch hier alle wichtigen Informationen rund um das Endspiel der U17-WM in Indonesien zusammengefasst!