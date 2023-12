Anzeige

Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht im Finale der Weltmeisterschaft in Indonesien. Am Samstag geht es gegen Frankreich. Hier findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

24 Nationalmannschaften starteten am 20. November in die U17-Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien. Nun sind nur noch zwei Teams übrig: Deutschland und Frankreich.

Nach einem knappen 1:0-Erfolg im Viertelfinale gegen Spanien bekam es die deutsche Auswahl im Halbfinale mit Argentinien zu tun, das man mit 4:2 im Elfmeterschießen gewann.

Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Paris Brunner, Ersatz-Keeper Konstantin Heide avancierte mit zwei Paraden zum Helden.

Die Franzosen setzten sich im zweiten Halbfinal-Spiel mit 2:1 gegen Mali durch. Damit kommt es am Samstag zur Neuauflage des EM-Finals aus dem Juni, das Deutschland für sich entschied.