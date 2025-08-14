VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß äußert sich zu Woltemade-Deal

Trainer Sebastian Hoeneß hat sich vor dem Franz Beckenbauer Supercup (live in Sat.1, ran.de und im kostenlosen Livestream auf Joyn) öffentlich zur Situation um Nick Woltemade geäußert. Der VfB Stuttgart hatte dem FC Bayern eine Frist bis zum Spiel am Samstag gesetzt, nachdem das neue Angebot des FC Bayern erneut abgelehnt wurde. Woltemades Berater hatte zuvor öffentlich Kritik am VfB geübt.

Auf der Pressekonferenz vor dem Franz Beckenbauer Supercup gegen den FC Bayern hat Trainer Sebastian Hoeneß zur Causa Woltemade Stellung genommen. Direkt zu Beginn musste sich der Trainer mit dem Thema der letzten Wochen auseinandersetzen.

Hoeneß ging der Frage rund um Woltemade etwas aus dem Weg. "Es ist so viel darüber gesprochen worden. Da gibt es von meiner Seite nichts mehr hinzuzufügen", weiter erklärte er: "Nick ist Teil unserer Mannschaft, ein ganz ganz wichtiger Baustein für unser Team und an der Sachlage hat sich überhaupt nichts verändert." Laut Hoeneß wird Woltemade am Samstag für den VfB Stuttgart auf dem Platz stehen.

Allerdings sieht es nicht bei allen so gut aus. Angelo Stiller ist nach seinem Teilriss im Sprunggelenk im Mannschaftstraining pünktlich angekommen. Bei ihm wird es auf die Trainingseinheit am Freitag ankommen. Nicht so gut verläuft die Regeneration bei Stammtorhüter Alexander Nübel, dieser wird nicht im Kader für das Supercup-Finale stehen.