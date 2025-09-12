Youssoufa Moukoko hat sportlich und privat eine schwierige Zeit hinter sich. Der Angreifer spricht schonungslos ehrlich darüber, wie sehr ihm die ständigen Spekulationen über sein wahres Alter zu schaffen gemacht haben. Youssoufa Moukoko steht aufgrund seiner grandiosen Ausbeute in den Juniorenklassen bereits seit einigen Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Beinahe genau so lange kursieren auch die Spekulationen darüber, ob er denn wirklich am 20. November 2004 geboren wurde oder doch schon älter sei.

Moukoko spricht ehrlich über sein Innenleben: "Habe schon geweint" Im Gespräch mit "TV2" kritisierte der Kopenhagen-Stürmer den Umgang, den er in der Öffentlichkeit von manchen Personen erfahre. "Ich glaube, es hat mich überrascht, wie viele Leute alles tun, um Aufmerksamkeit zu erregen. Manche Leute sind unglaublich gierig", klagte er. Zudem deckte er auf, wie schlecht es ihm wegen der ständigen Mutmaßungen wirklich geht. "Ich habe schon geweint und gedacht: 'Wie komme ich da raus?' und: 'Wann wird es besser?' Viele sagen nach schwierigen Zeiten einfach: 'Alles ist gut.' Aber ich möchte darüber sprechen. Manchmal muss man lernen, um Hilfe zu schreien", gab Moukoko ein emotionales Statement ab.

Moukoko kann sich eigenen Dokumentarfilm vorstellen Moukoko selbst äußerte sich zu der Angelegenheit nicht mehr im Speziellen, erklärte aber vielsagend: "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn es gut läuft, alle da sind, aber wenn es nicht gut läuft, sind nur wenige Leute da." Der Ex-Spieler von Borussia Dortmund kann sich auch vorstellen, eines Tages in einem Film noch mehr über sich zu erzählen. "Vielleicht mache ich eines Tages meinen eigenen Dokumentarfilm", kündigte er an.

