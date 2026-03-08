Kai Havertz erlebt beim FC Arsenal eine schwierige Saison. Im Sommer könnte seine Zeit in London womöglich zu Ende gehen.

Die aktuelle Saison läuft für Kai Havertz überhaupt nicht nach Wunsch.

Der 26-Jährige vom FC Arsenal verpasste nahezu die komplette Hinrunde aufgrund einer Knieverletzung, erst so langsam findet er wieder in Tritt. Doch für seine Zukunft bei den "Gunners" könnte das zu spät kommen.

Denn wie die englische Zeitung "Telegraph" berichtet, steht der deutsche Nationalspieler ganz oben auf einer internen Verkaufsliste. Da sein Vertrag bis 2028 läuft, könnte Havertz dem Klub noch eine ordentliche Transfersumme einbringen.

Hintergrund der Überlegungen sind offenbar finanzielle Zwänge bei Arsenal. Zwar erwirtschaftete der Verein zuletzt einen Rekordumsatz von fast 700 Millionen Euro, allerdings investierte Arsenal in den vergangenen Jahren kräftig auf dem Transfermarkt.

Allein im abgelaufenen Geschäftsjahr waren es 268 Millionen Euro, weshalb der Klub offenbar zumindest etwas sparen muss und Großverdiener von der Gehaltsliste bekommen möchte.