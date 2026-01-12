Nach acht Jahren als Leiter der Nachwuchsakademie wird Per Mertesacker den FC Arsenal am Saisonende verlassen. Der Weltmeister von 2014 sucht eine neue Herausforderung. Per Mertesacker verlässt den FC Arsenal zum Ende der Saison nach acht Jahren als Leiter der Nachwuchsakademie. Dies gab der Premier-League-Klub am Montag bekannt. Der 41 Jahre alte Weltmeister von 2014 sucht eine neue berufliche Herausforderung. Wohin Mertesacker geht, ist noch nicht bekannt.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

"Arsenal ist und bleibt für mich ein ganz besonderer Verein, daher war es eine schwierige Entscheidung", sagte Mertesacker. Er sei sehr dankbar für das Vertrauen, das ihm der Klub geschenkt habe: "Jetzt ist es an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und mich weiterzuentwickeln."

- Anzeige -