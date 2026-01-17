FC Liverpool patzt gegen Vorletzten trotz Treffer von Florian Wirtz

Florian Wirtz findet im Dress der "Reds" zwar zunehmend besser in Form, doch für drei Punkte gegen Burnley reicht es am Ende trotzdem nicht.

Trotz des nächsten Treffers von Florian Wirtz und drückender Überlegenheit kommt der englische Fußballmeister FC Liverpool im neuen Jahr nicht in Schwung.

Die "Reds" mussten sich an der Anfield Road nach einer Führung mit einem 1:1 (1:0) gegen den Tabellenvorletzten FC Burnley begnügen, für den LFC war es in der Premier League das vierte Remis nacheinander.

Wirtz (43.) brachte Liverpool mit einem wuchtigen Abschluss in den Winkel in Führung, es war sein dritter Ligatreffer.

Dominik Szoboszlai hatte zuvor einen Foulelfmeter an die Latte geschossen (32.).