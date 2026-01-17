- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

FC Liverpool patzt gegen Vorletzten trotz Treffer von Florian Wirtz

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 18:32 Uhr
  • SID

Florian Wirtz findet im Dress der "Reds" zwar zunehmend besser in Form, doch für drei Punkte gegen Burnley reicht es am Ende trotzdem nicht.

Trotz des nächsten Treffers von Florian Wirtz und drückender Überlegenheit kommt der englische Fußballmeister FC Liverpool im neuen Jahr nicht in Schwung.

Die "Reds" mussten sich an der Anfield Road nach einer Führung mit einem 1:1 (1:0) gegen den Tabellenvorletzten FC Burnley begnügen, für den LFC war es in der Premier League das vierte Remis nacheinander.

Wirtz (43.) brachte Liverpool mit einem wuchtigen Abschluss in den Winkel in Führung, es war sein dritter Ligatreffer.

Dominik Szoboszlai hatte zuvor einen Foulelfmeter an die Latte geschossen (32.).

- Anzeige -
- Anzeige -

Liverpool verliert an Boden im Rennen um die CL-Plätze

Marcus Edwards (65.) bestrafte das Team von Arne Slot, das zahlreiche Chancen liegen ließ.

Liverpool blieb zwar auf dem vierten Platz, der Vorsprung auf Manchester United im Rennen um die Champions-League-Ränge beträgt aber nur noch einen Zähler.

Die "Red Devils" hatten am Mittag bei der Premiere ihres neuen Trainers Michael Carrick das Derby gegen Manchester City mit 2:0 (0:0) gewonnen.

Auch interessant: Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli: Die Noten der BVB-Stars - Adeyemi und Brandt stark, zwei Leistungsträger fallen ab

- Anzeige -
News und Videos
Mbeumo (M.) brachte United in Führung
News

Carrick-Debüt im Derby: ManUnited schlägt ManCity

  • 17.01.2026
  • 15:50 Uhr
Crystal Palace v Manchester City, London, UK - 17 May 2025 Oliver Glasner, Manager of Crystal Palace, celebrates with the FA cup during the FA Cup Final match between Crystal Palace and Manchester ...
News

Kommentar: Glasner verdient die Chance bei einem Topklub

  • 16.01.2026
  • 17:54 Uhr
Glasner beim blamablen Aus im FA-Cup am Wochenende
News

Oliver Glasner gibt Zukunfts-Entscheidung bekannt!

  • 16.01.2026
  • 16:06 Uhr
Albania v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

England-Riese hat offenbar Tuchel auf dem Zettel

  • 14.01.2026
  • 17:56 Uhr
Bruno Fernandes im Spiel gegen Brighton &amp; Hove Albion
News

X-Account gehackt: Falscher Fernandes stichelt gegen ManUnited

  • 12.01.2026
  • 17:57 Uhr
Per Mertesacker arbeitet auch als TV-Experte
News

"Schwierige Entscheidung": Mertesacker verlässt Arsenal

  • 12.01.2026
  • 13:01 Uhr
Stefan Ortega
News

ManCity: Keeper Stefan Ortega wohl bei Konkurrenz angeboten

  • 10.01.2026
  • 23:00 Uhr
imago images 1070202689
News

Ex-Liverpool-Star: FC Bayern schuld an Reds-Krise?

  • 10.01.2026
  • 11:23 Uhr
Arsenals Trossard (l.) im Duell mit Bradley
News

Arsenal stolpert gegen Liverpool - Rudelbildung nach Schockmoment

  • 08.01.2026
  • 23:39 Uhr
Premier League Liverpool v Wolverhampton Wanderers Jeremie Frimpong and Florian Wirtz of Liverpool celebrate their 2-1 win during the Premier League match Liverpool vs Wolverhampton Wanderers at An...
News

FC Arsenal vs. FC Liverpool: Premier League heute live im TV, Livestream und Ticker

  • 08.01.2026
  • 16:01 Uhr