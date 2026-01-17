Fußball
FC Liverpool patzt gegen Vorletzten trotz Treffer von Florian Wirtz
- Aktualisiert: 17.01.2026
- 18:32 Uhr
- SID
Florian Wirtz findet im Dress der "Reds" zwar zunehmend besser in Form, doch für drei Punkte gegen Burnley reicht es am Ende trotzdem nicht.
Trotz des nächsten Treffers von Florian Wirtz und drückender Überlegenheit kommt der englische Fußballmeister FC Liverpool im neuen Jahr nicht in Schwung.
Die "Reds" mussten sich an der Anfield Road nach einer Führung mit einem 1:1 (1:0) gegen den Tabellenvorletzten FC Burnley begnügen, für den LFC war es in der Premier League das vierte Remis nacheinander.
Wirtz (43.) brachte Liverpool mit einem wuchtigen Abschluss in den Winkel in Führung, es war sein dritter Ligatreffer.
Dominik Szoboszlai hatte zuvor einen Foulelfmeter an die Latte geschossen (32.).
Liverpool verliert an Boden im Rennen um die CL-Plätze
Marcus Edwards (65.) bestrafte das Team von Arne Slot, das zahlreiche Chancen liegen ließ.
Liverpool blieb zwar auf dem vierten Platz, der Vorsprung auf Manchester United im Rennen um die Champions-League-Ränge beträgt aber nur noch einen Zähler.
Die "Red Devils" hatten am Mittag bei der Premiere ihres neuen Trainers Michael Carrick das Derby gegen Manchester City mit 2:0 (0:0) gewonnen.
