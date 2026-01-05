- Anzeige -
Premier League

Manchester United trennt sich von Trainer Ruben Amorim - Klub macht Entlassung offiziell

  • Veröffentlicht: 05.01.2026
  • 11:15 Uhr
  • SID

Manchester United braucht wieder einmal einen neuen Trainer. Die Red Devils haben sich von Trainer Ruben Amorim getrennt.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Teammanager Ruben Amorim getrennt. Das gab der Premier-League-Verein am Montag bekannt, am Tag zuvor hatte der 40-Jährige die Vereinsführung noch scharf kritisiert.

"Da Manchester United derzeit auf dem sechsten Platz steht, hat die Vereinsführung schweren Herzens entschieden, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist", hieß es in dem offiziellen Statement.

"Dies gibt der Mannschaft die besten Chancen auf eine möglichst hohe Platzierung in der Premier League", führte der Verein weiter aus. Im Spiel beim FC Burnley am Mittwoch (ab 21:15 Uhr im Liveticker) wird U18-Coach Darren Fletcher das Team betreuen.

United gelangen in 20 Saisonspielen lediglich acht Siege. Die überschaubare Bilanz dürfte jedoch nicht allein ausschlaggebend für das Aus des Portugiesen sein. Nach dem 1:1 am Sonntag bei Aufsteiger Leeds United hatte Amorim in der Pressekonferenz für Aufsehen gesorgt. Er sei beim Verein "um Manager von Manchester United zu sein - nicht, um nur der Coach zu sein", echauffierte sich der Portugiese.

Manchester United trennt sich von Amorim - Coach gut ein Jahr im Amt

Bereits vor der Partie hatte er betont, jeder müsse seinen Job machen - wenn der Klub nicht besser mit der Kritik von außen umzugehen lerne, "müssen wir ihn ändern", sagte Amorim. Auch in der Vergangenheit soll es immer wieder Spannungen gegeben haben, unter anderem die "fehlende Qualität" seines Kaders bemängelte Amorim erst vor einigen Tagen.

Der ehemalige Nationalspieler hatte den Verein erst im November 2024 übernommen, seine erste Spielzeit bei dem Traditionsverein beendete er nach einer Horror-Saison nur auf Rang 15. Zudem ging das Europa-League-Finale gegen Tottenham Hotspur verloren. In der Liste der Ex-Teammanager seit dem Abschied von Klublegende Alex Ferguson 2013 ist Amorim nun bereits die Nummer sieben.

