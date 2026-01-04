- Anzeige -
internationaler Fußball

Premier League: FC Chelsea gelingt bei Manchester City später Ausgleich

  04.01.2026
  • 20:40 Uhr
  • SID
Article Image Media
© AFP/SID/Oli SCARFF

Die Blues jubeln unter Interimstrainer Calum McFarlane in der Nachspielzeit über einen Punktgewinn im Spitzenspiel der Premier League.

Der FC Chelsea hat sich nach der Trennung von Teammanager Enzo Maresca ganz spät einen Punkt im Spitzenspiel bei Manchester City gesichert. Beim 1:1 (0:1) jubelte Interimstrainer Calum McFarlane über den Ausgleich durch Enzo Fernández (90.+4) und zeigte viel Moral.

ManCity hatte dank Tijjani Reijnders (42.) lange in Führung gelegen, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. So wuchs der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal auf sechs Punkte an, die Gunners hatten tags zuvor mit einem 3:2 beim AFC Bournemouth vorgelegt.

Premier League: Erneuter Dämpfer für Manchester City

Für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola war es dagegen ein neuerlicher Dämpfer: Bereits zum Jahreseinstand hatte ManCity beim 0:0 beim AFC Sunderland gepatzt.

Chelsea hatte sich am Neujahrstag von Maresca getrennt. Laut Medienberichten sollen angebliche Gespräche des Italieners mit Manchester zu den Gründen für die Trennung gehört haben. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, Maresca könne Guardiola im Sommer beerben.

