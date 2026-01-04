Premier League: FC Chelsea gelingt bei Manchester City später Ausgleich

Die Blues jubeln unter Interimstrainer Calum McFarlane in der Nachspielzeit über einen Punktgewinn im Spitzenspiel der Premier League.

Der FC Chelsea hat sich nach der Trennung von Teammanager Enzo Maresca ganz spät einen Punkt im Spitzenspiel bei Manchester City gesichert. Beim 1:1 (0:1) jubelte Interimstrainer Calum McFarlane über den Ausgleich durch Enzo Fernández (90.+4) und zeigte viel Moral.

ManCity hatte dank Tijjani Reijnders (42.) lange in Führung gelegen, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. So wuchs der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal auf sechs Punkte an, die Gunners hatten tags zuvor mit einem 3:2 beim AFC Bournemouth vorgelegt.