Der englische Trainer Liam Rosenior wird neuer Teammanager beim Premier-League-Klub FC Chelsea. Wie die "Blues" bekanntgaben, unterschreibt der bisherige Coach von Racing Straßburg einen Vertrag bis 2032.

Der 41-Jährige zeigte sich in der Mitteilung "außerordentlich geehrt" und "sehr dankbar". Weiter erklärte der Ex-Profi: "Ich freue mich darauf, mit dieser extrem talentierten Gruppe von Spielern und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, starke Verbindungen auf und neben dem Platz aufzubauen und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle vereint fühlen und vom gleichen Ziel angetrieben werden."

Der neue Chelsea-Coach war erst im Sommer 2024 nach Straßburg gekommen und hatte den Verein auf Platz sieben und damit ins internationale Geschäft geführt. Erfahrungen als Cheftrainer sammelte er zuvor bereits in England bei Hull City, bei Derby County war er interimsmäßig als Chefcoach eingsprungen.

Vor der offiziellen Verkündung hatte Rosenior auf einer Pressekonferenz von Racing gesagt: "Ich habe noch nicht unterschrieben, aber wir haben eine verbale Einigung." Damit tritt Rosenior die Nachfolge des entlassenen Enzo Maresca an.

"Es wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden über die Bühne gehen", ergänzte Rosenior. Er sei noch einmal in Straßburg, "weil mir dieser Verein am Herzen liegt und ich es für richtig hielt, die Fragen heute persönlich hier zu beantworten, bevor ich mich der nächsten Etappe meiner Karriere zuwende".