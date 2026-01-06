Premier League
FC Chelsea: Rosenior kündigt Wechsel an - "Blues" machen Deal perfekt
Der FC Chelsea hat einen neuen Trainer gefunden. Wie die Londoner verkünden, übernimmt Liam Rosenior wie erwartet das Amt des entlassenen Enzo Maresca. Er wird mit einem langfristigen Vertrag ausgezeichnet.
Der englische Trainer Liam Rosenior wird neuer Teammanager beim Premier-League-Klub FC Chelsea. Wie die "Blues" bekanntgaben, unterschreibt der bisherige Coach von Racing Straßburg einen Vertrag bis 2032.
Der 41-Jährige zeigte sich in der Mitteilung "außerordentlich geehrt" und "sehr dankbar". Weiter erklärte der Ex-Profi: "Ich freue mich darauf, mit dieser extrem talentierten Gruppe von Spielern und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, starke Verbindungen auf und neben dem Platz aufzubauen und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle vereint fühlen und vom gleichen Ziel angetrieben werden."
Der neue Chelsea-Coach war erst im Sommer 2024 nach Straßburg gekommen und hatte den Verein auf Platz sieben und damit ins internationale Geschäft geführt. Erfahrungen als Cheftrainer sammelte er zuvor bereits in England bei Hull City, bei Derby County war er interimsmäßig als Chefcoach eingsprungen.
Vor der offiziellen Verkündung hatte Rosenior auf einer Pressekonferenz von Racing gesagt: "Ich habe noch nicht unterschrieben, aber wir haben eine verbale Einigung." Damit tritt Rosenior die Nachfolge des entlassenen Enzo Maresca an.
"Es wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden über die Bühne gehen", ergänzte Rosenior. Er sei noch einmal in Straßburg, "weil mir dieser Verein am Herzen liegt und ich es für richtig hielt, die Fragen heute persönlich hier zu beantworten, bevor ich mich der nächsten Etappe meiner Karriere zuwende".
Rosenior wird Chelsea-Trainer: "Vorfreude überwiegt"
Rosenior bleibt damit innerhalb des Vereinsnetzwerks von US-Unternehmer Todd Boehly. Sowohl Chelsea als auch Straßburg gehören zu dem von Boehly geführten Investorenkonsortium. Roseniors Vorgänger Maresca war etwas überraschend an Neujahr entlassen worden. Der Italiener hatte mit Chelsea im Sommer noch die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen.
Ex-Profi Rosenior, der insgesamt 141 Mal in der englischen Premier League auflief, zeigte sich emotional: "Im Moment überwiegt die Vorfreude, aber ich bin auch sehr dankbar für alles, was hier passiert ist. Natürlich habe ich gemischte Gefühle." So sei das im Fußball.
Noch am Samstag hatte er an der Seitenlinie der Straßburger beim 1:1 bei der OGC Nizza gestanden. In der laufenden Spielzeit der Ligue 1 führte Rosenior den Klub bislang auf den siebten Tabellenplatz. Sein neues Team Chelsea rang am Sonntag unter Interimstrainer Calum McFarlane Manchester City ein 1:1 ab. Rosenior übernimmt die Blues auf dem fünften Tabellenplatz.
Die beiden Klubs haben in der jüngeren Vergangenheit bereits eine enge Verbindung bewiesen: Seit 2023 wechselten 15 Spieler zwischen Straßburg und den Blues hin und her. Im selben Jahr war Straßburg von der BlueCo Group um den US-Unternehmer Todd Boehly übernommen worden. Boehly ist seit Mai 2022 auch Mitbesitzer des FC Chelsea.