Premier League
Premier League: Evertons Idrissa Gueye rastet aus und verpasst Teamkollegen eine Backpfeife
- Aktualisiert: 24.11.2025
- 21:50 Uhr
Evertons Idrissa Gueye fliegt gegen Manchester United nach nur 15 Minuten vom Platz, nachdem er nach einer harmlosen Aktion völlig ausrastet und Teamkollege Michael Keane schlägt.
Evertons Mittelfeldspieler Idrissa Gueye sorgte im Premier-League-Spiel gegen Manchester United für einen Schockmoment: Bereits nach weniger als 15 Minuten flog der 36-Jährige vom Platz – und das nicht wegen eines typischen Foulspiels.
Auslöser war eine zunächst ungefährlich wirkende Aktion der Gäste im Everton-Strafraum, bei der die "Toffies" den Ball problemlos klären konnten. Gueye reagierte jedoch völlig über, diskutierte zunächst mit Torhüter Jordan Pickford und geriet anschließend mit Innenverteidiger und Teamkollege Michael Keane aneinander.
Nach einem hitzigen Wortgefecht eskalierte die Situation, als Gueye seinem Mitspieler ins Gesicht schlug. Schiedsrichter Tony Harrington zögerte nicht und zeigte Gueye direkt die rote Karte.
Everton gegen Manchester United früh geschwächt
Nach der Eskalation musste Gueye von Pickford und weiteren Mitspielern bis zum Kabineneingang begleitet werden.
Das Spiel begann für Everton ohnehin denkbar schlecht: Bereits nach zehn Minuten musste Kapitän Seamus Coleman verletzungsbedingt den Platz verlassen.