Bayer Leverkusens Ex-Coach Erik ten Hag wohl in der Premier League als neuer Trainer gehandelt

Der bei Bayer Leverkusen gescheiterte Erik ten Hag wird mit einem möglichen Comeback in der Premier League in Verbindung gebracht.

Nach seinem unglücklichen Engagement bei Bayer Leverkusen, das schon nach drei Pflichtspielen endete, könnte Trainer Erik ten Hag möglicherweise ein Comeback in England feiern.

Wie "The Athletic" berichtet, soll der Niederländer ein heißer Kandidat auf den Trainerjob bei den Wolverhampton Wanderers sein.

Demnach könnte ten Hag die Nachfolge von Vitor Pereira antreten, der kürzlich entlassen wurde, obwohl er erst vor einigen Wochen seinen Vertrag verlängert hatte.

Ten Hag ist auf der Insel kein Unbekannter, immerhin coachte der 55-Jährige von Sommer 2022 bis Oktober 2024 Manchester United. Mit den "Red Devils" gewann er den FA-Cup und den Ligapokal.