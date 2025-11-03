Anzeige
Premier League

Bayer Leverkusens Ex-Coach Erik ten Hag wohl in der Premier League als neuer Trainer gehandelt

  • Veröffentlicht: 03.11.2025
  • 18:02 Uhr
  • ran.de

Der bei Bayer Leverkusen gescheiterte Erik ten Hag wird mit einem möglichen Comeback in der Premier League in Verbindung gebracht.

Nach seinem unglücklichen Engagement bei Bayer Leverkusen, das schon nach drei Pflichtspielen endete, könnte Trainer Erik ten Hag möglicherweise ein Comeback in England feiern.

Wie "The Athletic" berichtet, soll der Niederländer ein heißer Kandidat auf den Trainerjob bei den Wolverhampton Wanderers sein.

Demnach könnte ten Hag die Nachfolge von Vitor Pereira antreten, der kürzlich entlassen wurde, obwohl er erst vor einigen Wochen seinen Vertrag verlängert hatte.

Ten Hag ist auf der Insel kein Unbekannter, immerhin coachte der 55-Jährige von Sommer 2022 bis Oktober 2024 Manchester United. Mit den "Red Devils" gewann er den FA-Cup und den Ligapokal.

Premier League: Wolverhampton mit krassem Fehlstart in die Saison

Während ten Hag mit ManUtd sogar Titel in England gewann, müsste er sich bei einem möglichen Engagement bei den "Wolves" auf knallharten Abstiegskampf einstellen.

Wolverhampton ist nach zehn Ligaspielen mit nur zwei Punkten abgeschlagenes Schlusslicht in der Premier League. Der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt bereits acht Zähler.

FC Bayern - Vincent Kompany erklärt XXL-Rotation: “War wichtig”

Neben ten Hag wird auch noch Gary O'Neil als heißer Anwärter auf die Pereira-Nachfolge gehandelt. Der 42-Jährige saß schon von August 2023 bis Dezember 2024 auf der Wolverhampton-Bank, könnte möglicherweise zu seinem Ex-Klub zurückkehren.

