Florian Wirtz sagte in einem vereinsinternen Interview bei "Liverpoolfc.com": "Ich habe es einfach genossen zu spielen, vor allem, weil ich nicht sicher war, ob ich spielen würde. Ich nehme einfach die Position ein, die der Trainer von mir verlangt, und versuche immer, mein Bestes zu geben."

Der 22-Jährige stand gegen die Madrilenen in der Startelf und erhielt anschließend viel Lob für seine stark verbesserte Leistung.

Nach dem überzeugenden 1:0-Sieg vom FC Liverpool gegen Real Madrid in der Champions League zeigt sich Florian Wirtz zuversichtlich und glaubt nun auch an einen Aufschwung in der Liga, besonders vor dem Duell mit Manchester City .

Florian Wirtz hatte wahrlich keinen leichten Start beim FC Liverpool. Vor dem Premier-League-Kracher gegen Manchester City hat er nun über seine Rolle bei den "Reds" gesprochen.

Florian Wirtz: "Ich habe schon einen guten Draht zu meinen Teamkollegen"

Zudem äußerte sich Wirtz optimistisch und gleichzeitig selbstkritisch über sein Zusammenspiel mit den Mitspielern: "Ich glaube, ich habe schon einen guten Draht zu meinen Teamkollegen auf dem Platz. Natürlich sind die Zahlen jetzt noch nicht da, aber ich versuche einfach, in jedem Spiel mein Bestes zu geben – das mache ich immer –, und ich bin froh, dass ich einige Chancen herausspielen kann."

"Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt zweimal gewinnen konnten - und hoffentlich am Wochenende noch einmal - um dann mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen", erklärte Wirtz.

Auch über die mannschaftliche Leistung gegen Real Madrid freute er sich. Wirtz hob hervor, dass die Mannschaft von Beginn an mit der richtigen Einstellung und großem Einsatz aufgetreten sei: "Wir waren gut in den Zweikämpfen und haben genug Einsatz gezeigt, um mit Madrid mithalten zu können."

Zudem sprach er über die besondere Atmosphäre im Stadion nach dem Sieg gegen Real Madrid: "Ich muss sagen, dass die Stimmung gegen Madrid die verrückteste war, seit ich hier bin."

